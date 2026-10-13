Η χειρουργική επέμβαση στον πάπα Λέοντα πήγε βάσει σχεδίου και προγράμματος, σύμφωνα με το Βατικανό.

Ο πάπας Λέων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση πνευμονική όζου και η διαδικασία ολοκληρώθηκε «επιτυχώς, με βάση το πρόγραμμα και όπως είχε σχεδιαστεί», σύμφωνα με το Βατικανό.

Ο 71χρονος ποντίφικας επέστρεψε στο δωμάτιό του, στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης μετά την επέμβαση, δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος του Βατικανού, συμπληρώνοντας ότι αργότερα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, ο πάπας Λέων μπήκε περπατώντας από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί. Την επέμβαση έκανε ομάδα υπό τον δρ. Στέφανο Μαργκαριτόρα, τον επικεφαλής θωρακοχειρουργό του νοσοκομείου Gemelli. Την ώρα που ξεκινούσε η επέμβαση, μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προσεύχονταν στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου. «Ας ενωθούμε στην προσευχή, ζητώντας από τον Κύριο να στηρίξει τον πάπα Λέοντα και να παρηγορήσει όσους νοσηλεύονται εδώ», ανέφερε ο βικάριος της Ρώμης, καρδινάλιος Μπαλντασάρε Ρέινα, ξεκινώντας την προσευχή.

Ο Αμερικανός ποντίφικας μίλησε ανοιχτά για το πρώτο γνωστό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ως πάπας. Την περασμένη Κυριακή αποκάλυψε ότι γιατροί εντόπισαν έναν μικρό όζο και πως επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του. Σύμφωνα με ογκολόγους, ακόμα κι αν ο όζος αποδειχθεί καρκινικός, η πρόγνωση για τον πάπα είναι «εξαιρετική», επειδή αφαιρέθηκε σε πρώιμο στάδιο.

Η επέμβαση θα απαιτήσει τη νοσηλεία του 71χρονου για περίπου μία εβδομάδα. Για αυτό τη Δευτέρα το Βατικανό ακύρωσε το πρόγραμμα του πάπα έως τις 20 Οκτωβρίου.

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Η άφιξη του πάπα Λέοντα στο νοσοκομείο

{https://www.youtube.com/watch?v=dN-prxP1rPE}

Με πληροφορίες από ΑP