Αβεβαιότητα για το προγραμματισμένο ταξίδι στη Λατινική Αμερική.

Σε χειρουργική επέμβαση πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων ΙΔ, καθώς κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων εντοπίστηκε οζίδιο σε έναν από τους πνεύμονές του.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο 71χρονος Ποντίφικας την Κυριακή (11/10), κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης μεσημεριανής προσευχής στο Βατικανό, γνωστοποιώντας ότι οι γιατροί συνέστησαν τη χειρουργική αφαίρεση του οζιδίου.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Πάπας διευκρίνισε ότι το οζίδιο εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και είναι καλά οριοθετημένο. Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησής της.

«Οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο στον πνεύμονά μου. Ανακαλύφθηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι καλά οριοθετημένο», ανέφερε ο Ποντίφικας, εξηγώντας ότι αποφάσισε να ακολουθήσει την ιατρική σύσταση για την αφαίρεσή του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους και ζήτησε να τον συμπεριλάβουν στις προσευχές τους.

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Αβεβαιότητα για το προγραμματισμένο ταξίδι στη Λατινική Αμερική

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του οζιδίου, το νοσοκομείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση ή το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ανάρρωσή του.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν έχει γνωστό ιστορικό σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αντιθέτως, διατηρεί έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής, καθώς παίζει τακτικά τένις και κολυμπά κατά την παραμονή του στη θερινή παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη περιοδεία του στη Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα, ο Ποντίφικας αναμένεται να επισκεφθεί την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Πηγή ΑΡ