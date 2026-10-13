Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, είπε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν για την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πριν από αρκετό καιρό» έσπευσε να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την παραίτηση της μέχρι προ ολίγων ωρών, πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Τραμπ λακωνικός, πρόσθεσε πως «Πήγε στην Ελλάδα έκανε καλή δουλειά αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε».

{https://x.com/FoxNews/status/2110033861824417863}

Απάντησε πως δεν έχει μιλήσει μαζί της αλλά επανέλαβε πως δεν του άρεσε αυτά που διάβαζε, αναφερόμενος προφανώς στις αποκαλύψεις της Wall Street Journal.

Η ανάρτηση Γκίλφοϊλ μετά την παραίτησή της

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι της ζήτησε την παραίτησή της στον απόηχο των τελευταίων δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας- αρχής γενομένης από τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal.

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Η ίδια επιμένει να αρνείται και να καταγγέλλει ως αναληθή τα δημοσιεύματα εναντίον της.

Σε ανάρτησή της, από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η ίδια λίγο μετά την παραίτησή της αναφέρει πως « Η υπηρεσία μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

{https://x.com/FoxNews/status/2110007431552246040}

»Από την πρώτη μου ημέρα ως Πρέσβη, έχω εργαστεί ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα «Η Αμερική Πρώτη» του Προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να φέρω ουσιαστικές νίκες για τον αμερικανικό λαό. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, έχουμε συμβάλει στην εξασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, έχουμε προωθήσει τον Κατακόρυφο Διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια, έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχουμε επεκτείνει τις ευκαιρίες για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή».

{https://x.com/kimguilfoyle/status/2110025356426330229}

Η ίδια στη συνέχεια τονίζει ότι είναι «ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής κυριαρχίας στην ενέργεια, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στην εξασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτά τα επιτεύγματα είναι μαρτυρία της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της αφοσίωσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας κάθε μέρα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε και στις κατηγορίες εναντίον της λέγοντας πως «αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ ενεργά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προστασία των αξιών που κάνουν την Αμερική εξαιρετική. Δεν θα επιτρέψω ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα καταφέραμε μαζί και θα είμαι πάντα πιστή υποστηρίκτρια του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να "Κάνει την Αμερική Σπουδαία Ξανά". Ενώ η θητεία μου ως Πρέσβη μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου στον Πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική Πρώτη» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Καταλήγει στην ανάρτησή της λέγοντας πως «υπήρξε η τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

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