Η WSJ έφερε πρώτη στο φως την υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στις αποκαλύψεις της ίδιας της Wall Street Journal αποδίδεται η απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η αμερικανική εφημερίδα, η δημοσιογραφική ομάδα της οποίας ανέδειξε την υπόθεση, επανέρχεται με νέο δημοσίευμα, καταγράφοντας τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και το παρασκήνιο που οδήγησε στο αίτημα αποχώρησής της.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διορισμού της.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, δηλώνοντας: «Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε εξαιρετικό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι η δημοσιογραφική της έρευνα αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζητούσε την καταβολή 100.000 δολαρίων στον λογαριασμό της American Express από τον Έρικ Ντίτερς, χρηματοδότη του Τραμπ.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, επικαλούνταν τις διασυνδέσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση και προσφερόταν να παρέμβει υπέρ του στην εφορία και στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ο δικηγόρος της αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων.

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Η εφημερίδα αναφέρεται και σε προηγούμενες αποκαλύψεις της, τον Σεπτέμβριο, σχετικά με την προώθηση ελληνικής εταιρείας από την Γκίλφοϊλ και τον ρόλο του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου στις διπλωματικές επαφές της.

Όπως σημειώνει, η σειρά των δημοσιευμάτων είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν επιβεβαιωθεί το αίτημα παραίτησης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι».