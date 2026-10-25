Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη λειτουργία του νέου Εξωτερικού Ιατρείου Μαστού στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του, το νέο ιατρείο τέθηκε σε λειτουργία στις 21 Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας των γυναικών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και φορούν τη στολή με το εθνόσημο.

«Καμία γυναίκα μόνη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης, της επιστημονικής γνώσης και της έμπρακτης υποστήριξης προς τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο.

Αναλυτικά:

«Καμία γυναίκα μόνη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Με αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στεκόμαστε δίπλα σε όσες δίνουν αυτή τη μάχη.

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Από τις 21 Οκτωβρίου φέτος, λειτουργεί το νέο Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού στο ΝΙΜΤΣ, ενισχύοντας την υγειονομική φροντίδα για τις γυναίκες που φορούν με υπερηφάνεια τη στολή με το εθνόσημο.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος».

{https://x.com/nikosdendias/status/2114254226587033709}