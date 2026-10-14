Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα και υποβλήθηκε την Τρίτη σε θωρακική χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Gemelli για την αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα.

Το πρώτο μήνυμα του πάπα Λέοντα κοινοποίησε το Βατικανό, μετά την επέμβαση, η οποία επιβεβαίωσε τις υποψίες ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα.

Αφορμή για το μήνυμα ήταν η συνάντηση για την 10η επέτειο της Amoris Laetitia, στην οποία δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.Στο μήνυμά του ο πάπας Λέων ζητά από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνον «όπως προσεύχομαι εγώ για εσάς» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το Amoris Laetitia («Η Χαρά της Αγάπης») είναι η μετα-συνοδική αποστολική προτροπή του πάπα Φραγκίσκου σχετικά με την αγάπη στην οικογένεια, η οποία υπογράφηκε στις 19 Μαρτίου 2016. Αποτέλεσε καρπό των δύο Συνόδων των Επισκόπων για την οικογένεια, που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2014 και τον Οκτώβριο του 2015.

«Αγαπητοί μου αδελφοί στην Επισκοπική διακονία, αγαπητές οικογένειες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όπως γνωρίζετε, δεν μπόρεσα να βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτές τις ημέρες» αναφέρει στην επιστολή του ο πάπας ευχαριστώντας όλους «θερμά για τις προσευχές σας και για το έργο που επιτελέσατε από κοινού. Η ανταλλαγή εμπειριών και η προσεκτική ακρόαση αποτελούν πράγματι δώρο για ολόκληρη την Εκκλησία.

»Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στις οικογένειες που μίλησαν για τις χαρές, τις δοκιμασίες και τις ελπίδες τους, καθώς και στους προκαθημένους των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών και στους προέδρους των Επισκοπικών Συνελεύσεων για την προετοιμασία και τον χρόνο που αφιέρωσαν σε αυτή τη συνάντηση».

Στη συνέχεια ο πάπας Λέων στην επιστολή του αναφέρει πως «θα μελετήσω τους καρπούς του έργου και των συζητήσεών σας και θα διατυπώσω τις σκέψεις μου εν καιρώ. Στο μεταξύ, σας ενθαρρύνω να αρχίσετε να μοιράζεστε με τις Επισκοπικές Συνελεύσεις και τις επισκοπές σας όσα βιώσατε και λάβατε, και να συνεχίσετε να κηρύττετε το Ευαγγέλιο μαζί με τις οικογένειες, αντλώντας από τον πλούτο της Amoris Laetitia.

»Ελπίζω ιδιαίτερα ότι οι οικογένειες θα συμμετέχουν πάντα ενεργά στη ζωή και την αποστολή των τοπικών Εκκλησιών σας και ότι θα σας βοηθούν να διακρίνετε τα μονοπάτια που ανοίγονται μπροστά σας. Καθώς επιστρέφετε στις εστίες σας, παρακαλώ διαβιβάστε σε όλους στις κοινότητές σας τη διαβεβαίωση της πνευματικής μου εγγύτητας και ενθάρρυνσης».

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Ο πάπας Λέων καταλήγει στην επιστολή του γράφοντας πως «εμπιστευόμενος τον καθέναν από εσάς στην προστασία της Αγίας Οικογένειας της Ναζαρέτ, σας ζητώ να προσεύχεστε για μένα, όπως κι εγώ προσεύχομαι για εσάς. Σε όλους σας δίνω με χαρά την Αποστολική μου Ευλογία».

Η επέμβαση και η διάγνωση με καρκίνο του πνεύμονα

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού. Υποβλήθηκε την Τρίτη σε θωρακική χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Gemelli όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση των δρ. Luigi Carbone και Καθηγητή Stefano Margaritora, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας.

Οι χειρουργοί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα του πάπα. «Για να διασφαλιστεί η ριζική εκτομή, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα», ανέφερε η ανακοίνωση. Ακολούθησε βιοψία στον ιστό που εξετάστηκε και η επέμβαση επιβεβαίωσε τη διάγνωση που υποψιαζόταν οι ειδικοί. «Η διεγχειρητική ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, όπως είχαμε υποψιαστεί βάσει των προεγχειρητικών εξετάσεων», δήλωσαν οι γιατροί. Ο πάπας παρέμεινε στο χειρουργείο για περίπου τρεις ώρες, ενώ η ίδια η επέμβαση διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. Οι γιατροί δήλωσαν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και δεν υπήρξαν επιπλοκές.

{https://x.com/VaticanNews/status/2110108923537641807}

Ο πάπας Λέων ξύπνησε από τη χειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές και μετά από ένα σύντομο διάστημα παρακολούθησης από τους γιατρούς, επέστρεψε στο δωμάτιό του στον 10ο όροφο του νοσοκομείου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Βατικανό.

Επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας ήταν ο καθηγητής Margaritora, με τη συνδρομή της καθηγήτριας Elisa Meacci, της δρος Maria Teresa Congedo και του δρ. Leonardo Petracca Caravella. Την ομάδα αναισθησιολογίας στελέχωσαν ο καθηγητής Massimo Antonelli, ο δρ Giovanni Punzo και ο δρ Giuseppe Bello.

Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα το πρωί, ο Άγιος Πατέρας υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφίες θώρακος, μετά την επέμβαση. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως η μετεγχειρητική του ανάρρωση εξελίσσεται ομαλά: οι τιμές είναι εντός του αναμενόμενου εύρους μετά από τέτοιου είδους χειρουργική επέμβαση. Ο Άγιος Πατέρας υποβλήθηκε σε αναπνευστική φυσιοθεραπεία και ξεκίνησε να περπατά μέσα στο δωμάτιό του. Συνέχισε να τρώει κανονικά, πήρε πρωινό και γεύμα» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν της 14ης Οκτωβρίου.

«Όταν ο Αμερικανός Καρδινάλιος Robert Prevost βγήκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου τον Μάιο του 2025 και ανακοίνωσε τον νέο πάπα, ήταν έκδηλη η αντίθεσή του με τον προκάτοχό του πάπα Φραγκίσκο. Ο νέος πάπας ήταν 69 ετών, εμφανώς πιο δραστήριος, μιλούσε με πιο δυνατή γλώσσα και δεν είχε προβλήματα υγείας. Αντίθετα ο πάπας Φραγκίσκος, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, είχε μία εύθραυστη υγεία στη 12ετή παποσύνη του» σχολιάζει το Reuters.