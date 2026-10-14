Ο πάπας Λέων υποβλήθηκε σε αφαίρεση μέρους του αριστερού του πνεύμονα, την ώρα που σχεδόν 1,4 δισ. Καθολικοί ανά τον κόσμο είναι ξανά αντιμέτωποι με έναν άρρωστο πάπα.

Παρά το καθησυχαστικό ιατρικό ανακοινωθέν για τη μετεγχειρητική πορεία του πάπα Λέοντα που εκδόθηκε από το νοσοκομείο της Ρώμης, και ανακοίνωσε το Βατικανό, η ανησυχία είναι έκδηλη στην θρησκευτική κοινότητα μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσής του με καρκίνο του πνεύμονα.

«Σήμερα το πρωί, ο Άγιος Πατέρας υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφίες θώρακος, μετά την επέμβαση. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως η μετεγχειρητική του ανάρρωση εξελίσσεται ομαλά: οι τιμές είναι εντός του αναμενόμενου εύρους μετά από τέτοιου είδους χειρουργική επέμβαση. Ο Άγιος Πατέρας υποβλήθηκε σε αναπνευστική φυσιοθεραπεία και ξεκίνησε να περπατά μέσα στο δωμάτιό του. Συνέχισε να τρώει κανονικά, πήρε πρωινό και γεύμα» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν της 14ης Οκτωβρίου.

«Όταν ο Αμερικανός Καρδινάλιος Robert Prevost βγήκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου τον Μάιο του 2025 και ανακοίνωσε τον νέο πάπα, ήταν έκδηλη η αντίθεσή του με τον προκάτοχό του πάπα Φραγκίσκο. Ο νέος πάπας ήταν 69 ετών, εμφανώς πιο δραστήριος, μιλούσε με πιο δυνατή γλώσσα και δεν είχε προβλήματα υγείας. Αντίθετα ο πάπας Φραγκίσκος, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, είχε μία εύθραυστη υγεία στη 12ετή παποσύνη του» σχολιάζει το Reuters.

Το μέλλον της παποσύνης του Λέοντα

Ο πάπας Λέων, σχεδόν 71 ετών σήμερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα και υποβλήθηκε σε αφαίρεση μέρους του αριστερού του πνεύμονα, την ώρα που σχεδόν 1,4 δισ. Καθολικοί ανά τον κόσμο είναι ξανά αντιμέτωποι με έναν άρρωστο πάπα.

Ο πάπας Λέων, ο πρώτος που έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, έχει κερδίσει το ποίμνιό του με την ισχυρή του φωνή που ξεπερνά΄τα όρια της Εκκλησίας. Έχει μιλήσει για τη Γάζα, έχει σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στην πολιτική και τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνοντάς τον γα τον πόλεμο στο Ιράν.

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Και κάπως έτσι το μέλλον της παποσύνης του Λέοντα, που πριν λίγους μήνες όλοι ανέμεναν να είναι μία δυναμική έξοδος της καθολικής Εκκλησίας με ταξίδια και έναν ηγέτη με κυρίαρχο ρόλο και πρόταγμα την ηθική στην παγκόσμια σκηνή, τώρα πλέον φαντάζει όλο και πιο αβέβαιο.

Οι ειδικοί λένε ότι η πορεία της υγείας του πάπα θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, ανάμεσά τους και από τυχών μεταστάσεις που έχει κάνει στους λεμφαδένες. Αυτό παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο πεδίο. «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς αυτό θα επηρεάσει την ατζέντα του πάπα και την ικανότητά του α εκτελεί τα καθήκοντα του παπισμού» δήλωσε στο Reuters, ο John Thavis, συγγραφέας και ειδικός στο Βατικανό. «Αν η ανάρρωσή του ολοκληρωθεί και δεν χρειαστεί επιθετική θεραπεία, ο πάπας ίσως και να μπορέσει να συνεχίσει τα καθήκοντά του ως συνήθως» πρόσθεσε.

Υπό αμφισβήτηση το ταξίδι στη νότια Αμερική

Η πρώτη άμεση απορία που καλείται να αντιμετωπιστεί από το Βατικανό είναι αν ο πάπας Λέοντας θα καταφέρει να πραγματοποιήσει το ταξίδι του, διάρκειας 11 ημερών στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού, από τις 6 ως τις 17 Νοεμβρίου. Τ ταξίδι ήταν υψηλής προτεραιότητας και σημασίας για τον πάπα, ο οποίος πέρασε δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, αυτό το ταξίδι θα ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά ταξίδια που έχει κάνει ποτέ. Ο Πάπας αναμενόταν να εμφανιστεί σε 50 εκδηλώσεις και να δώσει 36 ομιλίες μέσα σε 10 μέρες.

Ο Dr. Stephen Liu, ειδικός στον καρκίνο του πνεύμονα, στο πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσινγκτον και επικεφαλής του τμήματος αιματολογίας – ογκολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του MedStar δήλωσε ότι μάλλον το ταξίδι θα πρέπει να αναβληθεί, ανάλογα όμως την πορεία ανάρρωσης του πάπα.

«Ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική είναι δυνατό, εάν πρόκειται για καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο και δεν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία, αλλά είναι ένα στενό χρονοδιάγραμμα και η ανάκαμψη είναι αρκετά μεταβλητή», είπε ο Liu. Ο πάπας Λέων έχει ένα πολύ έντονο πρόγραμμα, με αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό. Έχει ήδη κάνει τέσσερις περιοδείες το 2026 όπου έχει προσελκύσει εκατομμύρια καθολικούς. Πάνω από 800.000 άνθρωποι, συγκεντρώθηκαν μόνο στο Παρίσι για να ακούσουν την ομιλία του.

Οι προκάτοχοι του Λέοντα

Οι Καθολικοί σε όλον τον κόσμο έχουν δει αρκετούς πάπες να έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα υγείας. Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος είχε αφαιρέσει μέρος του πνεύμονά του ως παιδί, ήταν επιρρεπής σε πνευμονικές μολύνσεις. Επίσης νοσηλεύτηκε ως πάπας μετά από επεμβάσεις στο κόλον και τη σπλήνα.

Ο πάπας Ιωάννης II άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον τη δεκαετία του 1990 αν και το Βατικανό επιβεβαίωσε τη διάγνωσή το το 2003.

Ο Ιωάννης XXIII πέθανε το1963 από καρκίνο του στομάχου που αποκαλύφθηκε από το Βατικανό μετά τον θάνατό του.

Ο πάπας Βενέδικτος XVI ωστόσο, ο οποίος τον διαδέχτηκε ήταν ο πρώτος πάπας που παραιτήθηκε μετά από 600 χρόνια. Αποσύρθηκε από την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας το 2013 αφού δήλωσε ότι δεν έχει πια τη δύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παποσύνης.

Η αντίδραση του Βατικανού και η διαφάνεια στην περίπτωση της υγείας του πάπα Λέοντα είναι αν μη τι άλλο πρωτοφανής. Ο ίδιος ο πάπας ανακοίνωσε στους προσκυνητές στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, την Κυριακή, ότι εντοπίστηκε ένας «εντοπισμένος όζος» στον πνεύμονά του και ότι χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση. Ανέφερε επίσης ότι το εύρημα εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και ήταν περιορισμένο. Αργότερα, το Βατικανό εξέδωσε λεπτομερές ιατρικό ανακοινωθέν, λίγες ώρες αφότου ο πάπας είχε υποβληθεί στην επέμβαση.

Με πληροφορίες του Reuters/Vatican News