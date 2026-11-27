Ήδη 4.800 αιτήσεις για το πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στη μη ακριτική ηπειρωτική Ελλάδα επεκτείνεται το πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, με αρχή από την Ευρυτανία, ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Καρπενήσι.

Η τρίτη φάση του προγράμματος ξεκινά από την Ευρυτανία, επειδή είναι ο νομός που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για το πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται σε περιφερειακές ενότητες της ακριτικής Βόρειας Ελλάδας.

«Δίνουμε οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με προκαταβολή 50%, ενώ δεν ζητάμε από τους πολίτες να έχουν βρει δουλειά πριν μετακομίσουν. Έχουμε ήδη δεχθεί 4.800 αιτήσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον των πολιτών για μια νέα αρχή στην ελληνική περιφέρεια. Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε όσους κατάγονται από το Καρπενήσι και επιθυμούν να επιστρέψουν, σε νέα ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους, σε ανθρώπους που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλουμε το Καρπενήσι γεμάτο ζωή 365 ημέρες τον χρόνο, με περισσότερους μόνιμους κατοίκους, νέες οικογένειες και περισσότερα παιδιά στα σχολεία», επεσήμανε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο Καρπενήσι η υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκε το ΚΑΠΗ και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.