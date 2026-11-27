Η Odyssey αναγνωρίζεται ως Challenger στο πρώτο Gartner® Magic Quadrant™ για την αγορά iSOC με την πλατφόρμα ClearSkies™ iISOC.

Τη διεθνή αναγνώριση της πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας ClearSkies™ iISOC, τη νέα στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και το όραμά της για το μέλλον της κυβερνοασφάλειας παρουσίασε η διοίκηση της ClearSkies™ σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος σκιαγράφησε το σύγχρονο τοπίο των κυβερνοαπειλών, αναδεικνύοντας τον διττό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): αφενός ως μέσου ενίσχυσης της πολυπλοκότητας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των κυβερνοεπιθέσεων και αφετέρου ως καταλύτη για τη μετάβαση προς μια ευφυή, αυτοματοποιημένη και ολοένα πιο αυτόνομη κυβερνοάμυνα.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν η αναγνώριση της Odyssey ως Challenger με την πλατφόρμα ClearSkies™ iISOC στην πρώτη έκδοση του 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Integrated Security Operations Center (iSOC) Systems, οι στρατηγικές συνεργασίες διανομής με την ALSO Group και την ASBIS Middle East, καθώς και η σχεδιαζόμενη επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της Odyssey, η οποία ενισχύθηκε το 2024 με την είσοδο του επενδυτικού κεφαλαίου Diorama II, υπό τη διαχείριση της DECA Investments.

Διεθνής αναγνώριση για μια ευρωπαϊκή τεχνολογία

Η συμπερίληψη στην πρώτη έκδοση του συγκεκριμένου Gartner® Magic Quadrant™ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή της ClearSkies™. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δύο άξονες, την ικανότητα υλοποίησης (Ability to Execute) και την πληρότητα του οράματος (Completeness of Vision), με την κατηγορία Challengers να χαρακτηρίζεται από ισχυρή ικανότητα υλοποίησης.

Η αναγνώριση έχει ιδιαίτερη σημασία και για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην Ευρώπη να ανταγωνίζονται διεθνώς και να διευρύνουν τις επιλογές των οργανισμών σε ζητήματα τεχνολογικής και ψηφιακής αυτονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την επιχειρησιακή εμπειρία στο SOC του αύριο

Η ClearSkies™ γεννήθηκε στην Κύπρο μέσα από την πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία της Odyssey, με στόχο να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της πληροφορίας, την πολυπλοκότητα των υποδομών ασφάλειας και τον αυξανόμενο όγκο ειδοποιήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι αναλυτές.

Η ClearSkies™ iISOC (Intelligent, Integrated Security Operations Center) είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας για επιχειρήσεις και παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας (MSSPs). Μέσω της αρχιτεκτονικής Centric-AI Fabric, συσχετίζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, αξιοποιεί την τεχνητή

νοημοσύνη για τη διερεύνηση και την ιεράρχηση περιστατικών και συνδέει την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την απόκριση σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Βασικό άξονα του τεχνολογικού οράματος της ClearSkies™ αποτελεί η αξιοποίηση της Generative AI και της Agentic AI για τη μετάβαση προς ολοένα πιο αυτόνομες λειτουργίες ασφάλειας, με καθορισμένα όρια και ανθρώπινη εποπτεία. Παράλληλα, διερευνά νέες τεχνολογικές κατευθύνσεις, όπως το AI Agents Behavioral Intelligence, που αφορά την κατανόηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και της αναμενόμενης δραστηριότητάς τους.

Ο Ελευθέριος Αντωνιάδης, Founder & CTO της Odyssey Cybersecurity και CEO της ClearSkies™, δήλωσε:

«Η φιλοδοξία μας από την πρώτη στιγμή ήταν να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή τεχνολογία ικανή να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους κατασκευαστές διεθνώς. Η αναγνώριση από την Gartner αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή, αλλά το όραμά μας είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν θέλουμε απλώς να βελτιώσουμε το σημερινό Security Operations Center, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τι μπορεί να επιτύχει το SOC του αύριο, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των κρίσιμων αποφάσεων. Αυτό που σήμερα μοιάζει αδύνατο, αύριο θα πρέπει να αποτελεί το νέο πρότυπο. Για εμάς, η αριστεία δεν έχει γραμμή τερματισμού.»

Νέα στρατηγική ανάπτυξης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και ΗΠΑ

Με αφετηρία την Κύπρο και την Ελλάδα, η ClearSkies™ επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη, επενδύοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος συνεργατών σε τρεις στρατηγικές γεωγραφικές περιοχές. Τον Μάιο του 2024, το Diorama Investments II RAIF, S.C.A., με διαχειρίστρια τη DECA Investments, απέκτησε σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην Odyssey. Η επενδυτική αυτή συνεργασία έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε υφιστάμενες και νέες αγορές και εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική διεθνούς εξωστρέφειας, με την τεχνολογική καινοτομία της ClearSkies™ να αποτελεί βασικό πυλώνα.

Στην Ευρώπη, η στρατηγική συνεργασία με την ALSO Group προβλέπει τη διάθεση της πλατφόρμας μέσω του δικτύου μεταπωλητών του διεθνούς διανομέα τεχνολογίας, με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία μεταξύ των αγορών ενδιαφέροντος.

Στη Μέση Ανατολή, η συνεργασία με την ASBIS Middle East επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του τοπικού δικτύου διανομής, με έμφαση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ αποτελούν την επόμενη γεωγραφική προτεραιότητα, με τη σταδιακή εμπορική ανάπτυξη να εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Συμπληρωματικά, η ClearSkies™ σχεδιάζει τη μετάπτωση της τεχνολογικής της υποδομής στο Microsoft Azure, με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς διάθεσης και της κλιμάκωσης της πλατφόρμας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των οργανισμών σε θέματα διακυβέρνησης και ελέγχου των δεδομένων.

Ο οδικός χάρτης για το 2027 περιλαμβάνει την ενεργοποίηση των νέων δικτύων διανομής στις αρχές του έτους, την εξέλιξη της τεχνολογικής υποδομής με χρονικό ορίζοντα το πρώτο τρίμηνο και τη συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη.

Ο Γεώργιος Γεωργίου, Chief Commercial Officer της ClearSkies™, δήλωσε:

«Η διεθνής ανάπτυξή μας δεν περιορίζεται στη διεύρυνση της γεωγραφικής μας παρουσίας. Οι συνεργασίες με την ALSO Group και την ASBIS Middle East, καθώς και η σχεδιαζόμενη επέκταση στις ΗΠΑ, αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας στρατηγικής που

συνδυάζει τη διεθνή εμβέλεια με την τοπική τεχνογνωσία. Επενδύουμε στην εκπαίδευση των συνεργατών μας και στην εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ώστε η εμπορική μας ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ουσιαστική αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.»