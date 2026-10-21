Δύο σοβαρές ευπάθειες στην PHP εντοπίστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας κυβερνητικές υπηρεσίες στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδων.

Σοβαρά κενά ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP που εντοπίστηκαν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλούν ανησυχία σε πολλές χώρες, καθώς το πρόβλημα επηρέασε από κυβερνητικές ιστοσελίδες μέχρι και μεγάλα ειδησεογραφικά σαίτ.

Η Φινλανδία έκλεισε προσωρινά τις δημόσιες κυβερνητικές ιστοσελίδες της, ενώ στην Ολλανδία εκτός λειτουργίας τέθηκαν ιστοσελίδες κρατικών υπηρεσιών και της Βουλής. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην ιστοσελίδα του δημοτικού συμβουλίου του Ενδιμβούργου στη Σκωτία αλλά και στις σελίδες τηλεοπτικών εκπομπών του BBC. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες αυτές οι διακοπές οφείλονται αποκλειστικά στα κενά ασφαλείας της PHP.

Τα κενά αποκαλύφθηκαν από ερευνητές των εταιρειών κυβερνοασφάλειας Calif και Wiz οι οποίοι χρησιμοποίησαν προηγμένα εργαλεία ΑΙ. Σύμφωνα με τις εταιρείες, τα προβλήματα παρέμεναν αδιάγνωστα για περισσότερα από μία δεκαετία. Η Wiz εκτιμά ότι ενδέχεται να επηρεάζεται περίπου το 70% του διαδικτύου, αν και το ποσοστό αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πώς κινδυνεύουν οι ιστοσελίδες

Η PHP χρησιμοποιείται σε δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το WordPress, το Drupal και το Joomla, καθώς και σε ηλεκτρονικά καταστήματα και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων. Οι ευπάθειες ενδέχεται να επιτρέψουν σε χάκερ να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα σε ευάλωτα συστήματα, να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό ή να διακόψουν τη λειτουργία ιστοσελίδων.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της Cloudflare, Ντάνε Κνεχτ, ανέφερε στο BBC ότι έχουν ήδη εμφανιστεί οι πρώτες επιθέσεις, με την εταιρεία να ενισχύει τα μέτρα προστασίας της.

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Έκκληση για άμεσες ενημερώσεις ασφαλείας

Οι αρχές κυβερνοασφάλειας στη Βρετανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες καλούν τους οργανισμούς να εγκαταστήσουν άμεσα τις διαθέσιμες διορθώσεις.

Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνουν να εξετάζεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ευάλωτων συστημάτων μέχρι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.

Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να ελεγχθεί αν έχουν ήδη σημειωθεί επιθέσεις και να παρακολουθούνται τα συστήματα για ύποπτη δραστηριότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό ψηφιακών απειλών.

Με πληροφορίες του BBC