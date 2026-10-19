Οι εισαγγελείς δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα του μέλους της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας ούτε διευκρίνισαν τη μεταξύ τους σχέση.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση φερόμενης κατασκοπείας στα γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο αποκαλύπτουν οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Ο πρώην μηχανικός της εταιρείας, Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν, ο οποίος κατηγορείται ότι εγκατέστησε κρυφή συσκευή ηχογράφησης σε αίθουσα συσκέψεων στελεχών, φέρεται να διατηρούσε συχνή επικοινωνία μέσω WhatsApp με μέλος της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Κυριακή, οι επικοινωνίες πραγματοποιούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και του 2026, με την τελευταία καταγεγραμμένη επαφή να σημειώνεται στις 5 Οκτωβρίου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη σύλληψη του 35χρονου.

Οι εισαγγελείς δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα του μέλους της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας ούτε διευκρίνισαν τη μεταξύ τους σχέση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να προσελκύσει τον Αλφοζάν σε πρωτοβουλία τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία, ενθαρρύνοντάς τον να εγκαταλείψει την OpenAI.

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Η εισαγγελική κατάθεση δεν υποστηρίζει ότι το μέλος της βασιλικής οικογένειας έδωσε εντολή στον κατηγορούμενο να εγκαταστήσει τη συσκευή ή να υποκλέψει πληροφορίες.

Η κρυφή συσκευή ηχογράφησης σε αίθουσα συσκέψεων

Η υπόθεση αφορά την εγκατάσταση συσκευής καταγραφής ήχου στις 28 Σεπτεμβρίου, σε θύρα USB στο πίσω μέρος τηλεόρασης που βρισκόταν σε αίθουσα συσκέψεων υψηλόβαθμων στελεχών της OpenAI.

Στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν συζητήσεις για εμπιστευτικές τεχνολογικές εξελίξεις, ερευνητικά προγράμματα, επιχειρηματικές στρατηγικές και συνεργασίες με κυβερνητικούς φορείς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, την περίοδο κατά την οποία φέρεται να είχε εγκατασταθεί η συσκευή, στελέχη της OpenAI πραγματοποίησαν συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην ίδια αίθουσα.

Η εταιρεία εντόπισε τη συσκευή στις 30 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια εγκατέστησε κάμερα παρακολούθησης. Στις 5 Οκτωβρίου, ο Αλφοζάν φέρεται να καταγράφηκε να ελέγχει το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι εντοπίστηκε δεύτερη συσκευή καταγραφής σε τσάντα που είχε αφήσει ο κατηγορούμενος στα γραφεία της εταιρείας.

Η κράτηση χωρίς εγγύηση και οι ισχυρισμοί για διαφυγή στο εξωτερικό

Η αμερικανική εισαγγελία ζητά την κράτηση του Αλφοζάν χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, επικαλούμενη κίνδυνο διαφυγής και πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μετά τη σύλληψή του στις 9 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και μέλος του σαουδαραβικού στρατού φέρονται να συνέβαλαν στην οργάνωση ταξιδιού της συζύγου και του βρέφους τους εκτός ΗΠΑ.

Η υπεράσπιση ζητά την αποφυλάκισή του με κατ’ οίκον περιορισμό, ηλεκτρονική επιτήρηση και εγγύηση.

Ο Αλφοζάν, ο οποίος απολύθηκε από την OpenAI μετά τη σύλληψή του, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών εφόσον καταδικαστεί.