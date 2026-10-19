Τα τρία ανήλικα παιδιά δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι δέχονταν βία από τους γονείς τους.

Στην Παιδιατρική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου φιλοξενούνται τρία ανήλικα παιδιά, μετά από καταγγελία πολίτη ότι δέχονταν συστηματική λεκτική και σωματική βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου καταγγέλθηκε στις αρχές πως στη γειτονιά ακούγονταν συχνά φασαρίες και λεκτικά επεισόδια, με αποτέλεσμα το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου Ενδοοικογενειακής Βίας να πραγματοποιεί άμεσα έρευνα.

Πρόκειται για τρία ανήλικα παιδιά, ένα 6χρονο και ένα 13χρονο κορίτσι και ένα 8χρονο αγόρι, τα οποία δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι δέχονταν βία από τους γονείς τους ενώ για το Σάββατο είπαν πως οι γονείς τους τα χτύπησαν με τα χέρια.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, μόνο το ένα παιδί το 6χρονο είναι του συγκεκριμένου ζεύγους, τα άλλα δυο είναι από διαφορετικούς πατεράδες.

Άμεσα συνελήφθησαν οι δυο γονείς, ένας 29χρονος και μια 35χρονη ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.