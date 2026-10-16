Ευθεία επίθεση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα σχόλια Τραμπ ότι είναι πιο δύσκολο να συνενοηθεί μαζί του από ότι με τον Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στην τελευταία μέρα της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν για μία ακόμα φορά για τη στήριξήτους στον ίδιος και την Ουκρανία, σε μία ταραχώδη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για το diesel του Τραμπ με τον Πούτιν.



Ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εμφανίστηκε πιο επιθετικός απέναντι στον Τραμπ. Σε ερώτησή του Sky News αν αισθάνεται ότι ο Τραμπ του συμπεριφέρεται ως αποδιοπομπαίος τράγος με αφορμή τα εσωτερικά ζητήματα που έχει στις ΗΠΑ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, η αντίδρασή του ήταν χαρακτηριστική της αλλαγής στάσης.

Μετά από μία παύση 15 δευτερολέπτων, χαμογέλασε και είπε «αυτή είναι η απάντησή μου».

Επανέλαβε ότι ο Πούτιν θέλει να «μας καταστρέψει» και επισήμανε ότι έχει την πλήρη στήριξη των Ευρωπαίων. «Η Ευρώπη είναι πολύ ενωμένη και ενήμερη για όλους τους κινδύνους» σημείωσε. Επισήμανε πως ο πόλεμος αποκαλύπτει [τεράστιους κινδύνους για την Ευρώπη και αναφέρθηκε στα πρόσφατα περιστατικά στην Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2111075076850221294}

«Η Ευρώπη κατανοεί πως όσο αντέχει η Ουκρανία, θα υπάρχει μικρότερη κλιμάκωση με τη Ρωσία» είπε και σημείωσε πως οι απαιτήσεις της Ρωσίας δεν έχουν να κάνουν με το Ντονμπάς ή όποιο μέρος της ουκρανικής κυριαρχίας, αλλά με την ίδια την ύπαρξη της χώρας.

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«Τώρα στεκόμαστε και πολεμάμε. Τι άλλη εναλλακτική υπάρχει;» αναρωτήθηκε και επέμεινε ότι ο Πούτιν δεν σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Έχετε εμπιστοσύνη ότι χρειάζεται μόνο ένα μέρος της χώρας μας;» αναρωτήθηκε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2111077444971040837}

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμα πως η όποια πρόοδος της Ουκρανίας θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει ένα κύμα Ουκρανών μεταναστών στην Ευρώπη.

Ζελένσκι για Τραμπ

«Αν δεν προβάλω αντίσταση (στον Τραμπ), οδηγούμαστε σε μια επικίνδυνη κατηφόρα» σημείωσε ο Ζελένσκι. Όπως εξήγησε, αν δεν υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Ουκρανών, θα ανοίξει ο δρόμος για μια επικίνδυνη κατάσταση, όπου όλα τα ζητήματα θα μπορούσαν να τεθούν ξανά υπό διαπραγμάτευση.

«Θα αρθούν οι κυρώσεις που αφορούν το φυσικό αέριο, μετά το τραπεζικό σύστημα, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, η χημική βιομηχανία και, τέλος, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι συχνά ακούει τον Τραμπ να λέει ότι θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί. «Ναι αλλά η Ρωσία μας σκοτώνει στο έδαφός μας. Ήρθαν στο έδαφός μας και πίεσαν ακόμη πιο πέρα, δεν θέλουν να σταματήσουν. Ούτε καν να παγώσουν τη σύγκρουση, όπως βλέπετε. Και τι ακολουθήσει μετά από αυτό; Σε ποια σύνορα θα σταματήσει (ο Πούτιν;)» τόνισε,

Φανερά ενοχλημένος ο Ζελένσκι είπε πως πάνω από 1.000 drones στάλθηκαν χθες στην Ουκρανία αλλά η αμερικανική πλευρά «λέει ότι είναι δύσκολο να μιλήσεις με τον Ζελένσκι».

«Εγώ υπερασπίζομαι μόνο να συμφέροντα των Ουκρανών» είπε σχολιάζοντας τα λόγια του Τραμπ, ότι είναι πιο δύσκολο να συνεννοηθεί μαζί του από ότι με τον Πούτιν. «Και όσο και η Ρωσία θα ήθελε να περιορίσει τα δικαιώματά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας» τόνισε.

Επανέλαβε ότι ο Πούτιν δεν θέλει διαπραγματεύσεις με όποια μορφή και αν είναι αυτές. Θέλει μόνο να παίζει ένα παιχνίδι λέξεων. Δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο, είπε και χαρακτήρισε τις πράξεις του Ρώσου προέδρου ως μία «παρωδία» στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

{https://x.com/atrupar/status/2110889540814557222}

Σημείωσε ωστόσο ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, και τις επόμενες ημέρες θα κανονίσουν μία συνάντηση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο«. Ωστόσο ο Ζελένσκι αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν οι Ουκρανοί χτυπούν ρωσικά διυλιστήρια.

Συνήθως δεν κοινοποιούμε τις λεπτομέρειες των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων, αλλά ο βασικός κανόνας μας είναι να απαντάμε σε επιθέσεις, αρκέστηκε να πει.

Τόνισε πως η Ουκρανία περιμένει επιπλέον προμήθεια με F-16 από το Βέλγιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Με πληροφορίες του Politico/Guardian