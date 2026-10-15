Ο Ζελένσκι κατηγόρησε από την πλευρά του τη Ρωσία ότι αγνόησε τη συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσα σε λίγες ώρες.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες είχαν σταματήσει με αίτημα των ΗΠΑ, θα συνεχίσουν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι εκείνος έχει απαγορεύσει επιθέσεις για τρεις μέρες τις επιθέσεις ενώ η Ρωσία όχι στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. «Τελειώσαμε» είπε στους Financial Times.

Από την πλευρά του ο Ζελέσνκι κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν μοιράζονται πλέον πληροφορίες για τις επιθέσεις της Ρωσίας με σκοπό να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τελείως τις δικές του επιθέσεις μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ότι σύναψε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το diesel και επέμεινε ότι οι επιθέσεις στις δορυφορικές υπηρεσίες του Starlink, που χρησιμοποιούσε ο ουκρανικός στρατός ήταν εσκεμμένες.

Έκτοτε το Κρεμλίνο δήλωσε πως το Κίεβο «έχει επιχειρήσει μία ευρείας κλίμακας επίθεση» σε διυλιστήριο νότια της Μόσχας νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τέσσερις πύραυλοι και δεκάδες drones αναχαιτίστηκαν και τα συντρίμμια τους προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του Ryazan.

Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι δήλωσε πως δεκάδες ουκρανικές πόλεις έχουν δεχθεί επιθέσεις από τη Ρωσία το τελευταίο 24ωρο. Προηγουμένως είχε δηλώσει πως θα συμφωνούσε με μία αποκαλούμενη «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Κυριακή αν όμως δεσμευόταν από τη συμφωνία αυτή και η Μόσχα.

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Η Ρωσία αγνοεί τη συμφωνία

Όμως κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αγνόησε την συμφωνία που προτάθηκε μόλις μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωσή της, με επιθέσεις που οδήγησαν χιλιάδες ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του ποτέ δεν είπε ωστόσο ότι έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι τόνισε σε συνέντευξή του στον Piers Morgan ότι αισθάνεται προδομένος από τις ΗΠΑ με την ανακοίνωση της συμφωνίας από πλευράς Τραμπ.

Δήλωσε στους FT ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους Ουκρανούς ομολόγους τους ότι «αν δεν σταματήσετε τις επιθέσεις, θα μπλοκάρουμε την παροχή πληροφοριών».

Ο Ουκρανικός στρατός βασίζεται στην πρώιμη ενημέρωση από τις ΗΠΑ για τις εναέριες επιθέσεις από τη Ρωσία ενώ οι συνδέσεις μέσω Starlink χρησιμοποιούνται στις πολεμικές τους επιχειρήσεις για να κατευθύνουν τα drones και να προστατεύουν τον εναέριο χώρο του.

Μετά τον απροσδόκητο περιορισμό, την Τρίτη της ταχύτητας με την οποία μπορούσαν να πετούν τα drones διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Starlink, διατυπώθηκαν εικασίες ότι υπαίτια ήταν κάποια τεχνική δυσλειτουργία.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2110651537701646345}

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της Starlink Ίλον Μασκ φάνηκε να το διαψεύδει αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, διέψευσε ότι σταμάτησε την ανταλλαγή πληροφοριών.

«Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν θέμα βούλησης», δήλωσε ο Ζελένσκι στους FT. Πηγές στο υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσαν στο BBC νωρίς την Πέμπτη ότι αποκαταστάθηκε η «λειτουργία εν κινήσει» του Starshield, αναφερόμενες στην έκδοση του Starlink που προορίζεται για στρατιωτική χρήση.

Ανέφεραν ότι αρμόδιοι αξιωματούχοι εξακολουθούν να εργάζονται για να διευκρινίσουν «τους λόγους και τις συνθήκες πίσω από τους χθεσινούς περιορισμούς».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι πλέον θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια μόνο αν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν περισσότερους πυραύλους αεράμυνας Patriot.

Με πιο σκληρό τόνο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως Ο Αμερικανός ομόλογός του έτρεφε μια συμπάθεια για αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Ρώσος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στον ίδιο να αποκαταστήσει τις σχέσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας, δεδομένων των γεγονότων της περασμένης εβδομάδας. «Εμείς δεν καταστρέψαμε καμία σχέση» δήλωσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία έχει κλιμακώσεις τις επιθέσεις της, εκμεταλλεύεται τη χαλάρωση τις κυρώσεις και βλέπει ευκαιρίες να πιέσει την Ουκρανία» έγραψε ο Ζελένσκι στα social media.