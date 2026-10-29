Οι άγνωστοι φέρονται να ενημέρωσαν τη γυναίκα ότι ένα εγκαταλελειμμένο όχημα είχε συνδεθεί με το όνομά της, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρισκόταν στο επίκεντρο επίσημης έρευνας.

Θύμα τηλεφωνικής απάτης, με λεία 35.000 δολάρια, έπεσε μια γυναίκα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν άγνωστοι φέρονται να προσποιήθηκαν ότι εκπροσωπούσαν αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες και την έπεισαν να αποσύρει χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό και να τους τα παραδώσει.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναζητά δύο άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, η οποία βασίστηκε στην πλαστοπροσωπία και στην πρόκληση φόβου για υποτιθέμενη εμπλοκή του θύματος σε σοβαρή υπόθεση, όπως αναφέρει το hudsonvalley. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ερευνητών, οι δράστες διαβεβαίωσαν τη γυναίκα ότι τα χρήματα θα της επιστρέφονταν μόλις ολοκληρωνόταν η σχετική έρευνα.

Η κλήση για μια υποτιθέμενη αγορά iPad

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η υπόθεση άρχισε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που συστήθηκε ως εκπρόσωπος της Walmart, με αφορμή μια υποτιθέμενη αγορά iPad.

Η αρχική επικοινωνία αποτέλεσε την αφετηρία μιας αλυσίδας τηλεφωνικών επαφών. Η κλήση φέρεται να μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε πρόσωπα που ισχυρίστηκαν ότι εκπροσωπούσαν τη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ (Social Security Administration) και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Department of Justice).

Οι άγνωστοι φέρονται να ενημέρωσαν τη γυναίκα ότι ένα εγκαταλελειμμένο όχημα είχε συνδεθεί με το όνομά της, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρισκόταν στο επίκεντρο επίσημης έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την έπεισαν ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες για να διευθετηθεί η υπόθεση.

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Πώς έχασε 35.000 δολάρια

Οι φερόμενοι ως δράστες ζήτησαν από τη γυναίκα να προχωρήσει σε ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό της λογαριασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν απαραίτητο όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα.

Το θύμα φέρεται να απέσυρε συνολικά 35.000 δολάρια σε μετρητά και στη συνέχεια να τα παρέδωσε σε δύο άνδρες, αφού προηγουμένως είχε διαβεβαιωθεί ότι το ποσό θα της επιστρεφόταν όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ερευνητών, οι δύο άνδρες πήραν τα χρήματα και διέφυγαν, αφήνοντας τη γυναίκα με σημαντική οικονομική ζημία.

Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τους εμπλεκομένους και να συγκεντρώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Το περιστατικό αναδεικνύει μια μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία οι δράστες επικαλούνται γνωστές εταιρείες και κρατικές υπηρεσίες, επιχειρώντας να πείσουν τα θύματά τους ότι αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό νομικό ή οικονομικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, αξιοποιούν τον φόβο και την πίεση χρόνου για να τα οδηγήσουν σε κινήσεις που υπό διαφορετικές συνθήκες ενδεχομένως δεν θα πραγματοποιούσαν.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν άγνωστοι επικαλούνται την ιδιότητα εκπροσώπων κρατικών υπηρεσιών και ζητούν αναλήψεις ή παραδόσεις μετρητών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να διακόπτουν την επικοινωνία και να επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα την πληροφορία μέσω των επίσημων καναλιών της αρμόδιας υπηρεσίας, χωρίς να ακολουθούν οδηγίες που τους δίνονται τηλεφωνικά.