Συνελήφθησαν τρεις νεαροί, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών.

Στην εξιχνίαση εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο, 17/10.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 18,19 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, μέλος της εγκληματικής ομάδας.

Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Το μεσημέρι του Σαββάτου, άγνωστος τηλεφώνησε σε έναν άνδρα και με το πρόσχημα του λογιστή, προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο από την Εφορία, του ζήτησε να συγκεντρώσει το ποσό των 22.800 ευρώ και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει έξω από την οικία του.

Το «θύμα» αντιλήφθηκε την απάτη ειδοποίησε την αστυνομία και τοποθέτησε έξω από το σπίτι του ένα σακίδιο πλάτης. Όταν οι δράστες έφτασαν έξω από το σπίτι για να παραλάβουν το σακίδιο, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Η δράση της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 με σκοπό την τέλεση απατών. Ειδικότερα, ένας εκ των δραστών επικοινωνούσε τηλεφωνικά με υποψήφια θύματα και αφού, συστηνόταν ως λογιστής ή εφοριακός υπάλληλος, τα έπειθε, με διάφορους τρόπους, να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα ή τσάντα, την οποία εναπόθεταν είτε έξω από την οικία είτε σε κάποιο δωμάτιο εντός αυτής. Ακολούθως, οι δράστες μετέβαιναν στα σημεία, αποσπώντας τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.

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Από τις 03/09 μέχρι τις 14/10 διέπραξαν συνολικά τέσσερις απάτες, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται στις 146.000 ευρώ. Από τις έρευνες κατασχέθηκε το ΙΧ που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί δράστες, πέντε κινητά τηλέφωνα, ένα σακίδιο πλάτης και ένα καπέλο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.