Περιπέτεια για άλογο στη Βόρεια Κέρκυρα.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός αλόγου στη Βόρεια Κέρκυρα, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων.

Το ζώο εγκλωβίστηκε μετά την πτώση του στο πηγάδι, στην περιοχή Αγνός του δήμου Βόρειας Κέρκυρας και για τη διάσωσή του κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι δυνάμεις πυροσβέστες με διασωστικό τρίποδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό ανέσυραν με ασφάλεια το άλογο, το οποίο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του μετά τον απεγκλωβισμό του από το πηγάδι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.