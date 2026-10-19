Μία γυναίκα στην Πεδινή Ιωαννίνων άφησε στην ανακύκλωση αντικείμενα που νόμιζε ότι ήταν... παλιά εργαλεία.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στην Πεδινή Ιωαννίνων, όταν πέντε ολμοί που χρονολογούνται από την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν σε κάδο ανακύκλωσης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και πυροτεχνουργοί, οι οποίοι απομάκρυναν με ασφάλεια το υλικό. Μία γυναίκα η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για τα αντικείμενα που είχε βάλει η ίδια στον κάδο σκουπιδιών.

Όπως μεταδίδει το epiruspost, η γυναίκα καθάριζε την αποθήκη στην οποία φυλάσσονταν αντικείμενα του εκλιπόντα πατέρα της. Η ίδια δεν συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για ολμούς και τα θεώρησε εργαλεία και παλαιά εξαρτήματα, βάζοντάς τα για ανακύκλωση.

Η γυναίκα εξέφρασε την ανησυχία της ότι ενδέχεται να υπάρχει και άλλο παρόμοιο υλικό στην αποθήκη. Έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν άλλοι τρεις ολμοί.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι παλιό πολεμικό υλικό μπορεί να παραμένει επικίνδυνο ακόμη και όταν φυλάσσεται για δεκαετίες. Σε ανάλογες περιπτώσεις, δεν πρέπει να μετακινείται ή να απορρίπτεται, αλλά να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές.