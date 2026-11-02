Τα αυξημένης έντασης φαινόμενα οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία - Τι ανακοίνωσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου.

Η προέλαση της κακοκαιρίας Agneta συνεχίζεται με την Σάμο να βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων που έχει οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και απόφαση για κλειστά σχολεία σήμερα το απόγευμα. Ειδικότερα, την αναστολή λειτουργίας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της κόκκινης προειδοποίησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

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Η ανακοίνωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου

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Κλειστό και το ΕΠΑΛ στο Καρλόβασι

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Σάμου λόγω των των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού, αναβάλλεται η λειτουργία του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Καρλοβασίου για σήμερα, ημέρα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

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Κλειστά σχολεία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στη Σάμο

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Agneta έφερε κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Σάμο τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου σύμφωνα με ανακοίνωση από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν το νησί και τις δύο ημέρες. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να ελέγξουν ότι οι υδρορροές των κατοικιών τους λειτουργούν κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και για αρκετές ώρες μετά. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες, θαλάσσιες δραστηριότητες και τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες κατά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.

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