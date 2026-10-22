Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Κηφισίας – Ποια άλλα σημεία είναι στο κόκκινο.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα να ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία και Πειραιά. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Η ανακοίνωση της Αττικής Οδού

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/2113269771450175836}