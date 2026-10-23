Επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές αποκαλύπτουν τη σωστή σειρά στο βάψιμο.

Όταν αποφασίζετε να ανανεώσετε ένα δωμάτιο, το αιώνιο ερώτημα επανέρχεται: Ποιο είναι το πρώτο βήμα; Βάφουμε πρώτα τους μεγάλους τοίχους ή ξεκινάμε από τις λεπτομέρειες, όπως τα σοβατεπί, τις κάσες και τα κουφώματα;

Για να δώσουμε οριστική απάντηση, απευθυνθήκαμε σε τρεις έμπειρους επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές: τον Anthony Kulikowski (Five Star Painting), τον Ralph Peralta (Sunset Coatings) και τον Brian Kemnitz (Pearl Painters).

Η ετυμηγορία των ειδικών: Πρώτα τα σοβατεπί

Αν και ο καθένας έχει τις δικές του συνήθειες, η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών συμφωνεί: Ξεκινάμε πάντα από τα σοβατεπί και τις κορνίζες.

«Αυτή η σειρά σάς επιτρέπει να δουλέψετε πολύ πιο γρήγορα», εξηγεί ο Anthony Kulikowski. «Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν το πινέλο θα ξεφύγει λίγο προς τον τοίχο, αφού ο τοίχος θα βαφτεί αμέσως μετά».

Η μόνη εξαίρεση είναι οι νεόδμητες κατασκευές. Εκεί μπορείτε να βάψετε πρώτα τους τοίχους, να τοποθετήσετε στη συνέχεια τα νέα σοβατεπί, να τα βάψετε και στο τέλος να περάσετε ένα τελευταίο «φρεσκάρισμα» στους τοίχους.

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Τα 6 βήματα για τέλειο αποτέλεσμα

Βάψτε τα σοβατεπί και τις κάσες ελεύθερα, χωρίς να βάλετε ταινία.

Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει πλήρως.

Κολλήστε ειδική χαρτοταινία (χαμηλής συγκολλητικότητας) πάνω στα φρεσκοβαμμένα σοβατεπί.

«Σφραγίστε» την ταινία: Περάστε την άκρη της ταινίας με λίγο από το χρώμα του σοβατεπί. Έτσι, αν εισχωρήσει κάτι κάτω από την ταινία, θα είναι το ίδιο χρώμα!

Βάψτε τους τοίχους.

Αφαιρέστε την ταινία όσο το χρώμα είναι ακόμα νωπό.

Γιατί είναι λάθος να ξεκινάτε από τους τοίχους;

Ο Ralph Peralta επισημαίνει ότι το βάψιμο των σοβατεπί προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για λάθη. Είναι πολύ πιο εύκολο να «κόψετε» τη γραμμή του τοίχου πάνω στο σοβατεπί, παρά το αντίστροφο. Ο τοίχος είναι μια πλατιά, άνετη επιφάνεια. Αντίθετα, το να προσπαθείτε να βάψετε μια στενή λωρίδα ξύλου δίπλα σε έναν φρεσκοβαμμένο τοίχο απαιτεί χειρουργική ακρίβεια.

«Φανταστείτε να έχετε μόλις τελειώσει τον τοίχο και μετά να προσπαθείτε να βάψετε το σοβατεπί χωρίς να ακουμπήσετε δίπλα. Είναι σχεδόν αδύνατον να μην ξεφύγει το πινέλο», προσθέτει ο Brian Kemnitz.

Χρήσιμα μυστικά από τους επαγγελματίες

Δοκιμάστε το χρώμα στον χώρο: Το φως αλλάζει δραματικά την απόχρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάντε πάντα ένα δείγμα στον τοίχο πριν αποφασίσετε.

Η οροφή προηγείται πάντων: Βάφετε πάντα πρώτα το ταβάνι και μετά οτιδήποτε άλλο.

Επιλέξτε το σωστό πινέλο: Για τις γωνίες και τις ενώσεις («κόψιμο»), ένα φαλτσοκομμένο πινέλο 2 ιντσών είναι το πολυτιμότερο εργαλείο σας.

Μην τσιγκουνεύεστε τα υλικά: Ένα καλό ρολό, ένα ποιοτικό πινέλο και ένα επώνυμο χρώμα κάνουν τη μισή δουλειά μόνα τους.

Το κόλπο με τον ακρυλικό στόκο: Πιέστε καλά την ταινία και περάστε μια ελάχιστη ποσότητα ακρυλικού στόκου στην ένωση για να πετύχετε ευθεία γραμμή «αλφάδι».

Δύο χέρια, πάντα: Εκτός αν φρεσκάρετε ακριβώς την ίδια απόχρωση, το δεύτερο χέρι είναι απαραίτητο για ομοιόμορφο βάθος στο χρώμα.

Πηγή: the spruce