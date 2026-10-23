O κατηγορούμενος που απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται λέγοντας ότι ουδεμία σχέση έχει με την επίθεση στην Marfin.

Στη φυλακή επέστρεψε μετά τη συμπληρωματική απολογία του, και ο τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε σε συμπληρωματική απολογία όπως και οι άλλοι δύο προφυλακισθέντες για την υπόθεση, μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος για τρομοκρατικές πράξεις που αφορούν τόσο το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζουν όσο και την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη την ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται λέγοντας ότι ουδεμία σχέση έχει με την επίθεση, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος του.

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