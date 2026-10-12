Και οι τρεις διώκονται πλέον με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατικών πράξεων, κινδυνεύοντας με βαρύτερη ποινική μεταχείριση στο ακροατήριο.

Σε συμπληρωματικές απολογίες καλούνται οι τρεις προφυλακισθέντες για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης της Marfin, τον Μάιο του 2010. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για την εμπρηστική επίθεση της Marfin , τον Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος υπάλληλος της τράπεζας, στην οδό Σταδίου, τους φέρνει αντιμέτωπους με το ενδεχόμενο βαρύτερης ποινικής μεταχείρισης.

Τι αλλάζει με τη συμπληρωματική ποινική δίωξη

Σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη, η επίθεση σε βάρος της Marfin αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια και οι φερόμενοι ως δράστες της πράξης αυτής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τους τρεις ήδη προφυλακισθέντες στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, εφόσον παραπεμφθούν σε δίκη, ενώ, με την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί αρχικά σε βάρος τους, θα έπρεπε να δικαστούν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Η 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία της υπόθεσης, ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος τους για το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα Marfin.

Η νέα δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών με τους τρεις κατηγορουμένους να καλούνται αύριο σε συμπληρωματική απολογία. Ωστόσο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να ενημερωθούν επί του νέου κατηγορητηρίου που αντιμετωπίζουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αποφασίζοντας για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.