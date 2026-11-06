Εκτός από τους 11 που συνελήφθησαν για το σκάνδαλο στην πολεοδομία Κατερίνης, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα.

Μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα», τρεις εργαζόμενοι της Πολεοδομίας Κατερίνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας, έναν προϊστάμενο τμήματος και μία υπάλληλο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση με χρηματικές εγγυήσεις. Συνολικά με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι επτά ιδιώτες-μηχανικοί κι ένας ακόμη συμβασιούχος υπάλληλος. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, και υποστήριξαν πως δεν είχαν σχέση με παράνομες συναλλαγές.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Ο διευθυντής φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα για την έκδοση παράνομης διοικητικής πράξης, ενώ, αναφέρθηκε σε ιδιωτικές εργασίες που αφορούσαν σε στατικές μελέτες. Τόνισε πως αυτές δεν σχετίζονταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα.

Από την πλευρά του ο προϊστάμενος τμήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι «τα χρήματα που ακούγονται, αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου», ενώ η υπάλληλος φέρεται να αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα για εξυπηρετήσει.

Φέρεται να διευκρίνισε πως οι αμοιβές της αφορούσαν την ιδιωτική επαγγελματική της δραστηριότητα που ασκούσε παράλληλα, χωρίς όμως να επηρεάζει τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

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Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν υπολογίζονται σε 138.000 ευρώ. Εκτός από τους 11 που συνελήφθησαν, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα.