Η Κατερίνα Λέχου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου η Κατερίνα Λέχου όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, βέβαια, σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό, καθώς ο παρουσιαστής ανέφερε ορισμένες πληροφορίες για την καριέρας τη, οι οποίες όμως δεν ήταν τελικά αληθείς. Έτσι, η ηθοποιός, ανέφερε με χιούμορ: «Δεν αρχίσαμε καλά! Πάμε πάλι από την αρχή! Ποια είσαι; Δεν καταλάβαινα που το πηγαίνει και λέω ‘κάπου λάθος το πηγαίνει’. Με τον Γιώργο Λάνθιμο δεν έχω γνωριστεί ποτέ…».

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Η Κατερίνα Λέχου στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4»

Παρά την απρόοπτη έναρξη της συζήτησης, η Κατερίνα Λέχου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στην προσωπική της καριέρα και στα νέα της επαγγελματικά βήματα, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους επιλέγει να ξεκινήσει μία συνεργασία.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι οι συνεργάτες της και ο σκηνοθέτης, ενώ παράλληλα αποκάλυψε, ότι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν θέλει να συνεργαστεί μελλοντικά.

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Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε σχετικά με το αν ο κόσμος την προσεγγίσει ώστε να της μιλήσει, η Κατερίνα Λέχου, ανέφερε: «Φυσικά και είμαι ανοιχτή. Αλλά πολύ περισσότερο είμαι ανοιχτή με την ευγένεια των ανθρώπων. Δηλαδή, την αγένεια θα την αποκρούσω. Μην φαντάζεσαι τίποτα τρομερό, αλλά θα είμαι λίγο πιο κλειστή. Γενικά όμως οι άνθρωποι είναι ευγενείς, με ελάχιστες εξαιρέσεις».

Με αφορμή τη συζήτηση, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στις συνεργασίες της: «Είχα περιστατικά αγένειας στη δουλειά. Εννοείται. Κοίταξε, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θα ήταν μία ουτοπία. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ανθρώπους από το συνεργείο μέχρι ηθοποιούς συναδέλφους, δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι έτσι όπως τους θέλω εγώ. Αλίμονο! Όταν βρίσκομαι σε μία δουλειά και βρίσκω έναν ή δύο να επικοινωνώ, λέω ‘τι τυχερή που είμαι και σε αυτή τη δουλειά’. Με αυτό το καλάθι πηγαίνω στη δουλειά».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Όχι, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω επιθυμία να δουλέψω, δεν με αφορούν. Και υπάρχουν άλλοι που με αφορούν. Όχι, κοιτάω το ανθρώπινο στοιχείο είναι βαρύνουσας σημασίας για εμένα. Αρχής γενομένης είναι ο σκηνοθέτης γιατί δίνει τον τόνο σε ένα γύρισμα…», κατέληξε η Κατερίνα Λέχου.

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