Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή του ηθοποιού, με τον Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, να αποκαλύπτει ότι θα ήθελε μελλοντικά να αποκτήσει τα δικά του παιδιά:

«Δεν έχω παιδιά ακόμη, θέλω πολύ να κάνω. Αλλά θέλω να το κάνω με αγάπη, δεν θέλω να γίνει για να γίνει, ή τυχαία, ή υστεροφημικά. Θέλω να δω τη σχέση να αναπτύσσεται. Διάβαζα κάπου, και είναι και πολύ ωραίο σαν σχόλιο, ότι ευτυχία είναι να φυτέψεις ένα δέντρο όχι για να σε σκιάσει, αλλά για να σκιάσει τους ανθρώπους που θα έρθουν μετά από σένα από κάτω, το οποίο το βρίσκω πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι σε αυτές τις σχέσεις, αν δε βιαστείς, κανείς μας δεν ξέρει, μόνο βιωματικό είναι το ταξίδι».

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η αναφορά στην απώλεια του πατέρα του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναφέρθηκε στην θεατρική παράσταση «Φάλαινα» στην οποία πρωταγωνιστεί και όπως παραδέχθηκε συμμετείχε σε αυτήν λόγω της σχέσης του με τον πατέρα του.

Παράλληλα, με αφορμή τη συζήτηση, ο ηθοποιός μίλησε για την απώλεια των γονιών του, τονίζοντας ότι η απώλειά τους ήρθε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και πως η παρουσία του πατέρα του δεν μπορεί να αντικατασταθεί:

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«Ο πατέρας μου ήταν ο λόγος που έκανα την ‘Φάλαινα’… Ήξερε ότι το έκανα για εκείνον. Δεν ήρθε να τη δει την πρώτη χρονιά, ήρθε την δεύτερη και μου είπε ‘ώστε για εμένα έγινε αυτό’... Ήθελα να επικοινωνήσω ότι είναι σημαντική η παρουσία του. Μου λείπει πάρα πολύ, κάθε μέρα… Και ευγνωμονώ που είχα έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου, ήταν ένας παράδεισος συναισθημάτων. Τον αναπληρώνω με τα αδέρφια μου, με τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα μου και με τους ανθρώπους που έχω πολύ κοντά μου. Δεν αναπληρώνεται… Δεν θα σου πω ψέματα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

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