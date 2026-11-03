Η ΜΚΟ ανέλαβε να διοργανώσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας.

Σοβαρές καταγγελίες για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» διατύπωσε ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, γονέας παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Όπως περιέγραψε, η οργάνωση ανέλαβε να συγκεντρώσει χρήματα για τη θεραπεία του γιου του στη Ρωσία, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, αν και συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ μέσα σε έναν μήνα, η οικογένειά δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε ότι η προσέγγισή του από εκπρόσωπο της οργάνωσης έγινε τον Ιούνιο του 2020, στην Κομοτηνή. Η αντιπρόεδρος της ΜΚΟ επικοινώνησε μαζί του, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του και την προσπάθεια που κατέβαλλε για την αντιμετώπιση της ασθένειας του παιδιού του.

Όπως ανέφερε, ο γιος του αντιμετωπίζει επιληπτικές κρίσεις από την ηλικία των πέντε μηνών. Η οικογένεια είχε ήδη απευθυνθεί σε διάφορες κλινικές και νοσοκομεία στην Ελλάδα, χωρίς να καταφέρει να βρει αποτελεσματική λύση. Στη συνέχεια, μέσω Έλληνα ομογενή, ήρθε σε επαφή με χειρουργό στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, με στόχο να προχωρήσει σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Ο πατέρας εξήγησε ότι, έπειτα από την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, το παιδί παρουσίασε σταδιακή βελτίωση, με μείωση των κρίσεων και καλύτερη κινητική λειτουργία. Ωστόσο, η συνέχιση της θεραπείας απαιτούσε σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

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«Συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ, αλλά δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ η οικογένεια»

Η ΜΚΟ ανέλαβε να διοργανώσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν συνολικά 42.000 ευρώ, ποσό που εμφανιζόταν στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του προέδρου της οργάνωσης, όπως ο ίδιος του είχε γνωστοποιήσει.

Η οικογένεια είχε υπολογίσει ότι για την κάλυψη των αναγκών της θεραπείας απαιτούνταν περίπου 95.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν συγκεντρώθηκε το ποσό των 42.000 ευρώ, ο πρόεδρος της ΜΚΟ ενημέρωσε τον πατέρα ότι η προσπάθεια διακόπτεται, καθώς θεωρήθηκε αποτυχημένος ο έρανος.

Όπως κατήγγειλε ο κ. Θεοδωρίδης, όταν ζήτησε να συνεχιστεί ο έρανος, ήρθε αντιμέτωπος με πιέσεις και απειλές. «Μου έλεγαν "θα ακούς αυτά που λέμε, δεν θα παίρνεις πρωτοβουλίες, δεν θέλουμε προτάσεις, ξέρουμε τι μας γίνεται". Του είπα "πού είναι το κακό; (να συνεχιστεί ο έρανος) και μου έλεγαν ότι είναι κακό για τη φήμη τους»

Όσον αφορά το ποσό που είχε συγκεντρωθεί, η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Περίπου 14 μήνες μετά, ο πατέρας ενημερώθηκε ότι τα χρήματα είχαν δεσμευτεί στον τραπεζικό λογαριασμό, λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών, και πως η οικογένεια δεν μπορούσε πλέον να τα διεκδικήσει. Σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, υπήρχε μάλιστα το ενδεχόμενο επιστροφής των χρημάτων στους δωρητές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο λογαριασμός στον οποίο συγκεντρώθηκαν οι δωρεές ήταν προσωπικός λογαριασμός του προέδρου της ΜΚΟ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ερωτηθείς γιατί δεν προχώρησε τότε σε καταγγελία ή δικαστικές ενέργειες, εξήγησε ότι η οικογένεια βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση. Όπως είπε, τα έξοδα για εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και θεραπείες έφταναν περίπου τα 2.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η προτεραιότητά του ήταν να εξασφαλίσει την απαραίτητη φροντίδα για το παιδί του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τον εκπρόσωπο της οργάνωσης να του αποδώσει έστω ένα μέρος των χρημάτων, προτείνοντας να παρακρατήσει η ΜΚΟ το υπόλοιπο ποσό, αλλά ούτε αυτό έγινε δεκτό...

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