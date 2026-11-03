Άστατος θα είναι καιρός και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες.

Και στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος. Κατά τις βραδινές ώρες σημειώθηκαν βροχές ενώ αυτή την ώρα οι συννεφιές έχουν περιοριστεί πάνω από την Αττική.

Ωστόσο, προς το μεσημέρι, οι συννεφιές θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές μπόρες στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική, ο νεφoσκεπής ουράνιος θόλους πάλι κυριαρχεί. Θα δούμε τις επόμενες ώρες ένα πέρασμα από βροχές και καταιγίδες, κοντά στο μεσημέρι και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στην εκτόνωση του καιρού - μετά και το μεσημέρι- Οι άνεμοι πνέουν με μεγάλες εντάσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και η θερμοκρασία έως και 20 βαθμοί Κελσίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το meteo, βροχές αναμένονται το απόγευμα γύρω στις 5 μμ κυρίως στα βόρεια προάστεια, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στα δυτικά προάστια της Αθήνας.

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη ένταση ενώ θα περιοριστούν προς το βράδυ. Από αύριο αναμένεται να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες στην Αττική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επικαιροποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και σήμερα Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.