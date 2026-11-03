Βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν σήμερα τα δυτικά, τα βόρεια, καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα Τρίτη η κακοκαιρία Agneta.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα η κακοκαιρία θα εξασθενήσει στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, αφήνοντας βελτιωμένο καιρό στην υπόλοιπη επικράτεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα βόρεια, τους 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23 με 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί, εντάσεως 6 με 7 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις. Μέχρι τις πρωινές ώρες θα σημειώνονται βροχές, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ θα στραφούν το βράδυ σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές το πρωί, με τη βελτίωση να αναμένεται από το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς, με τους βόρειους ανέμους να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το βράδυ έως 6 μποφόρ.