Χωρίς νέα στοιχεία η δικογραφία, τονίζουν οι συνήγοροί τους.

Κανένα νέο στοιχείο, σύμφωνα με την υπεράσπιση των τριών ήδη προφυλακισθέντων για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, το Μάιο του 2010, δεν έχει προστεθεί στη δικογραφία που να δικαιολογεί τη συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος τους, που τους φέρνει αντιμέτωπους με βαρύτερη ποινική μεταχείριση.

Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στην ανακρίτρια για να δώσουν συμπληρωματική απολογία, ωστόσο ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει το σε βάρος τους κατηγορητήριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία νέα στοιχεία που να σχετίζονται με τις συμπληρωματικές κατηγορίες ούτε όμως και για την προέλευση του ανώνυμου e-mail που οδήγησε στην σύλληψη τους.

Με βάση τη συμπληρωματική δίωξη, η επίθεση σε βάρος της Marfin αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια και οι φερόμενοι ως δράστες της πράξης αυτής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τους τρεις ήδη προφυλακισθέντες στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, εφόσον παραπεμφθούν σε δίκη, ενώ, με την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί αρχικά σε βάρος τους, θα έπρεπε να δικαστούν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Η 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία της υπόθεσης, ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος τους για το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα Marfin.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την προθεσμία που πήραν, οι δύο κατηγορούμενοι πρόκειται να απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου ενώ ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου.

Μικρής έκτασης επεισόδια

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν πάντως έξω από τα δικαστήρια, την ώρα της αποχώρησης των κατηγορουμένων, ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους που βρίσκονταν εκεί για να τους συμπαρασταθούν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, υπήρξε ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης από τους αστυνομικούς προς τους συγκεντρωμένους που απάντησαν, πετώντας μπουκάλια με νερό.