Και οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεψαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώ την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος συλληφθείς για την υπόθεση.

Mε βαρύτερες κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις απολογήθηκαν συμπληρωματικά οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζόμενων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος.

Και οι δύο απολογήθηκαν εκ νέου ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για τρομοκρατικές πράξεις που αφορούν 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος και τρεις ανθρωποκτονίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη κατέθεσε υπόμνημα 59 σελίδων με το οποίο επανέλαβε ότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Η ίδια, άλλωστε, έχει ισχυριστεί από την πρώτη στιγμή - ευρισκόμενη ακόμα στο Λονδίνο - ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί δε πως κατά τις ίδιες πηγές, εντός της δικογραφίας δεν περιλαμβάνεται κανένα νέο στοιχείο σε σχέση με αυτά που είχαν ήδη λάβει γνώση οι κατηγορούμενοι αμέσως μετά τη σύλληψη τους.

Αντίστοιχα, ο 42χρονος επίσης απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα, τονίζοντας και πάλι ότι δεν σχετίζεται με τα επεισόδια. Πλέον αναμένονται οι τελευταίες ενέργειες της δικαστικής λειτουργού προκειμένου να κηρυχθεί το πέρας της ανάκρισης.