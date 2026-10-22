Ο stand-up comedian Πάρις Ρούπος, ο οποίος είχε απολυθεί πριν από λίγους μήνες από την Pizza Fan.

Η εκδίκηση σερβίρεται κρύα και, στην προκειμένη περίπτωση, με άρωμα πίτσας. Ο stand-up comedian Πάρις Ρούπος, ο οποίος είχε απολυθεί πριν από λίγους μήνες από την Pizza Fan, με αφορμή αστεία της παράστασής του που θεωρήθηκαν ότι προσβάλλουν τα εθνικά σύμβολα, επανήλθε με αιχμηρές αναρτήσεις μετά τις αποκαλύψεις για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η εταιρεία.

Θυμίζουμε ότι τότε η διοίκηση της αλυσίδας είχε εκδώσει ανακοινώσεις με αναφορές στον πατριωτισμό, την ηθική και τον σεβασμό στα εθνικά σύμβολα, αιτιολογώντας την απόφαση για την απομάκρυνση του κωμικού.

Τα stories του Ρούπου μετά τις αποκαλύψεις

Οι τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, έδωσαν στον Πάρι Ρούπο την αφορμή για ένα νέο κύμα σαρκαστικών σχολίων. Μετά την επιχείρηση της ΔΑΟΕ και της ΑΑΔΕ, τις εννέα συλλήψεις και τις αποκαλύψεις για φερόμενη φοροδιαφυγή μέσω πειραγμένων ταμειακών μηχανών, με το ποσό του ΦΠΑ να υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ο κωμικός σχολίασε την υπόθεση μέσα από τα social media.

Αρχικά, δημοσίευσε ένα emoji με πονηρό χαμόγελο, για να ακολουθήσει μια ανάρτηση με το γνωστό σλόγκαν της αλυσίδας «Ελληνική σε όλα», στο οποίο πρόσθεσε τη λέξη «Τρου».

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Στη συνέχεια, μοιράστηκε το βίντεο με τον ιερέα στον Ισημερινό που έχασε τη ζωή του όταν ένας ξύλινος σταυρός έπεσε στο κεφάλι του, αντιστρέφοντας σαρκαστικά τους ρόλους: αποκάλεσε «Ελλάδα μας» τον σταυρό και «Pizza Fan» τον ιερέα.

Το τρολάρισμα συνεχίζεται

Ο Πάρις Ρούπος δεν έμεινε, πάντως, μόνο στις συγκεκριμένες αναρτήσεις. Συνέχισε τα αιχμηρά σχόλια με νέα posts και stories, ανάμεσά τους και μια ανάρτηση στο Facebook με την ατάκα: «Περιμένουμε κλιπ Κωνσταντίνου Αργυρού να τραγουδάει μπροστά από ένα κατάστημα».

Με αυτόν τον τρόπο, ο κωμικός επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση της απόλυσής του, συνδέοντάς την σαρκαστικά με τις αποκαλύψεις που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της επικαιρότητας.