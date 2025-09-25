«Αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα» αναφέρει η Pizza Fan.

Σε νέα ανάρτηση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου προχώρησε η Pizza Fan. Μετά την ακροδεξιά… απόλυση του κωμικού η Pizza Fan επανέρχεται και τα κάνει ακόμη χειρότερα. «Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα».

Η απολιτίκ... στροφή που προσπάθησε να κάνει η εταιρεία, δεν έπεισε κανέναν, αντιθέτως κατάφερε να προκαλέσει περισσότερα και πιο οργισμένα σχόλια.

Το επίμαχο σχόλιο

Τι προηγήθηκε

Η Pizza Fan υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και των λοιπών ομοϊδεατών του και απέλυσε τον Πάρι Ρούπο για σχόλιό του με την σημαία της χώρας.

«Οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο».

