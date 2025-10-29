«Μεθοδεύουν την απόλυση της Χρύσας Χοτζογλου, την πρώτη μετά τη Χούντα απόλυση από το δημόσιο σχολείο για συνδικαλιστικούς λόγους» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί.

Κινητοποίηση συμπαράστασης στην εκπαιδευτικό Χρύσα Χοτζόγλου προγραμματίζουν για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, με αφορμή τη δίκη της στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Η υπόθεση αφορά τη δυνητική αργία στην οποία έχει τεθεί η εκπαιδευτικός, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, παρά την αθωωτική κρίση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η κα Χοτζόγλου υποστηρίζει ότι διώκεται για συνδικαλιστικούς λόγους, λόγω συμμετοχής της σε κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών κατά της αξιολόγησης.

Οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής δράσης και έχουν προκηρύξει στάση εργασίας προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή των συναδέλφων τους στη συγκέντρωση συμπαράστασης, που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί έξω από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Όπως διαμηνύουν οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών «Η Χρύσα Χοτζόγλου δεν είναι μόνη της. Η άδικη δίωξή της έχει εξοργίσει όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά πλατιά κομμάτια της νεολαίας και του λαού και η αγωνιστική της στάση τους συγκινεί. Από την πρώτη στιγμή ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης την αγκάλιασε, τη στήριξε και στρίμωξε την κυβέρνηση που νόμιζε πως θα ήταν πολύ εύκολη η απόλυσή της. Να εκφραστεί ξανά η αλληλεγγύη με μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση έξω από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, την Πέμπτη 30 Οκτώβρη, στις 10:30 το πρωί. Για την οριστική άρση της δυνητικής αργίας, για να γυρίσει η Χρύσα στο σχολείο της, για να νικήσει το δίκιο.»

Η δίκη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς –όπως επισημαίνουν συνδικαλιστικοί φορείς– ενδεχόμενη οριστικοποίηση της αργίας θα αποτελούσε την πρώτη περίπτωση απομάκρυνσης εκπαιδευτικού από τη δημόσια εκπαίδευση για συνδικαλιστική δράση μετά τη Μεταπολίτευση.

Και η ΟΛΜΕ στηρίζει τον αγώνα της Χρύσα Χοτζόγλου - Πεντάωρη στάση εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια

Σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ προχωρά σε στάση εργασίας για την στήριξη της εκπαιδευτικού 10:00 – 14:00 και καλεί τις ΕΛΜΕ να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση έξω από το διοικητικό εφετείο Πειραιά. Όπως τονίζουν «η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού δεν είναι τυχαία. Συνοδεύει την όλο και πιο σκληρή αντιλαϊκή πολιτική της ακρίβειας, της φοροληστείας, της διάλυσης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και της Υγείας. Την πολιτική της πολεμικής οικονομίας και εμπλοκής που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού στο βωμό των κερδών των ισχυρών. Θέλουν τους/τις εκπαιδευτικούς υποταγμένους/ες, να στηρίζουν σιωπηλά την αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική, να αποδέχονται χωρίς αντίδραση τις συνέπειές της. Γι’ αυτό η κυβέρνηση, αυστηροποίησε το πειθαρχικό δίκαιο, που προβλέπει ακόμη και απόλυση για συνδικαλιστική δράση και συνεχίζει τη βιομηχανία διώξεων. Συλλογικά και οργανωμένα θα δώσουμε την απάντηση που πρέπει στην όξυνση της καταστολής και του αυταρχισμού, στην αντιλαϊκή πολιτική! Η δύναμή μας είναι ο δρόμος του αγώνα, μαζί με τους/τις μαθητές/τριες μας και τους γονείς τους!»