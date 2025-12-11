Ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου – Ομόφωνη απόφαση του Εφετείου Σύρου.

Το Εφετείο Αιγαίου απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του Δημήτρη Βέργου, του δράστη της γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, ο οποίος είχε ζητήσει αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού και ισχυριζόταν ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ. Ο εισαγγελέας δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και ο Βέργος κρίθηκε και πάλι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σύμφωνα με το cyclades24.gr. Ακόμη, το αίτημα των δικηγόρων του για αναγνώριση πρότερου σύννομου βίου και της καλής διαγωγής που επέδειξε μετά το έγκλημα και κατά τη διάρκεια της κράτησής του, απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

Ισόβια και σε δεύτερο βαθμό στο δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

Υπό το πρίσμα αυτό παρέμεινε και σε δεύτερο βαθμό η ισόβια κάθειρξη για τον δολοφόνο της 26χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο. Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαίωσε την πρωτόδικη κρίση. Το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης τέλεσε την ανθρωποκτονία εν ψυχρώ, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της υπεράσπισης για «εν βρασμώ έγκλημα» που θα οδηγούσε σε μειωμένο καταλογισμό και πιθανή μείωση της ποινής. Όμως ο εισαγγελέας ήταν ξεκάθαρος: ο δράστης δεν δικαιούται κανένα ελαφρυντικό για μια πράξη στυγερή, βίαιη και χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την εισαγγελική εισήγηση. Ως αποτέλεσμα, η ποινή δεν μειώθηκε και ο καταδικασθείς θα επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει την ισόβια κάθειρξη που του είχε επιβληθεί και σε πρώτο βαθμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς λύγισε. Με δάκρυα και έντονη φόρτιση, βγήκε από την αίθουσα του δικαστηρίου, με παρευρισκόμενους να αναφέρουν ότι το ξέσπασμά της συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.

Ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου συνεργατών Αλέξη Κούγια

Σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία θα συμπλήρωνε τα 30 της χρόνια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της. Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις, σε έντονο και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Να σημειωθεί ότι οι γονείς και τα αδέλφια της Γαρυφαλλιάς έδωσαν το παρών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, βιώνοντας ξανά τον ανείπωτο πόνο της απώλειάς της.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, με ομόφωνη απόφασή του:

Κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και περί βρασμού ψυχικής ορμής και απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο που δεν αντιλαμβανόταν τον άδικο χαρακτήρα της αποτρόπαιας πράξης του.

Το δικηγορικό μας γραφείο, το οποίο είχε αναλάβει την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, συνέχισε —μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη Κούγια— με ιδιαίτερο ηθικό χρέος και σθένος τον αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης της Γαρυφαλλιάς. Και σήμερα ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε.

Την οικογένεια εκπροσώπησε επάξια ενώπιον του Δικαστηρίου ο συνεργάτης μας, Αλέξης Μαυραϊδής, ως συνήγορος των υποστηριζόντων την κατηγορία.

Το γραφείο μας και ο συνήγορος Αλέξης Μαυραϊδής εκφράζουμε:

• την απόλυτη ικανοποίησή μας για την εκδοθείσα απόφαση,

• τον σεβασμό μας για την άρτια και υποδειγματική ακροαματική διαδικασία που διενεργήθηκε,

• και πρωτίστως την απέραντη εκτίμησή μας προς την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς —τους γονείς και τα τρία αδέλφια της— οι οποίοι στάθηκαν με αξιοπρέπεια, γενναιότητα και ευπρέπεια απέναντι σε μια τραγική δοκιμασία που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να ζει.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, ιδίως τη μητέρα της, Αλεξάνδρα Μάκου, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο γραφείο μας και για τον αγώνα που δίνει καθημερινώς με αξιοπρέπεια, ώστε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή της Γαρυφαλλιάς. Η στάση της, όπως και η στάση όλης της οικογένειας, υπήρξε πηγή δύναμης μέσα στον μεγαλύτερο δυνατό πόνο.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη μίλησε. Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε και η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ηθική δικαίωση για την οικογένειά της. Όπως προέκυψε και από την αποδεικτική διαδικασία, η Γαρυφαλλιά ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα, ένα νέο κορίτσι που σκόρπιζε χαρά και αγάπη σε όλους γύρω της, με όνειρα, ευγένεια, καλοσύνη και μια ζωή μπροστά της που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Η δικαστική αυτή κρίση δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών και των αδελφών της, όμως αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται καμία μορφή βίας εις βάρος των γυναικών.

Ευχόμαστε η δικαστική αυτή έκβαση να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα ώστε να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών, που έχει πληγώσει τόσες οικογένειες στη χώρα μας.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας της 26χρονης Γαρυφαλλλιάς

Το έγκλημα είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη στις 16 Ιουλίου 2021, όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Ο δράστης είχε παραμείνει κρυμμένος σε σπηλιά για 30 ώρες, έως ότου εντοπίστηκε από τις αρχές. Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι η πράξη του συνέβη «στην κακιά στιγμή», υποστηρίζοντας ότι εκνευρίστηκε επειδή εκείνη έδωσε «λάθος οδηγίες» για το δρόμο προς μια ερημική παραλία. Οι ισχυρισμοί του απορρίφθηκαν πλήρως από το δικαστήριο.

