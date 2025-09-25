H Pizza Fan υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και των λοιπών ομοϊδεατών του και απέλυσε τον Πάρι Ρούπο.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η Pizza Fan, που αποφάσισε σήμερα να παρέμβει δημόσια, μετά την κατακραυγή που δέχθηκε από όψιμους πατριώτες, ανακοινώνοντας την απόλυση του Πάρι Ρούπου.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση όχι μόνο «αδειάζει» τον κωμικό - που επέλεξε η ίδια για συνεργάτη της - αλλά μπαίνει και στη διαδικασία να ασκήσει κριτική στο περιεχόμενο της παράστασής του, χαρακτηρίζοντας «μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο».

Αφορμή το παρακάτω βίντεο από πρόσφατη παράσταση που έδωσε ο Πάρις Ρούπος στο πλαίσιο του «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» στα Λιπάσματα Δραπετσώνας.

«Οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο».

Γιατί όμως εξανίσταται η Pizza Fun;

Η εταιρεία συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τον γνωστό κωμικό για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πάρις Ρούπος δεν άλλαξε ξαφνικά τις παραστάσεις, αλλά ούτε και τα πιστεύω του. Και πιθανότατα η συνεργασία του με την εταιρία θα συνεχιζόταν κανονικά, αν ο κωμικός δεν γινόταν στόχος ακροδεξιών λογαριασμών στα social media. Ενορχηστρωτής ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος που ανήρτησε βίντεο - στοχοποιώντας τον Ρούπο, κάνοντας λόγο για «ακροαριστερό σκουπίδι» και «βρωμόψυχο ανθέλληνα».

«Έχουμε δικαίωμα την Pizza Fan να την τελειώσουμε. Να τρώνε Pizza Fan μόνο οι άπλυτοι», ανέφερε στο εν λόγω βίντεο.

Πράγματι το #boycott_pizzafan έγινε trend σε Tiktok και Instagram, ενώ κι ο ίδιος ο κωμικός σε πρώτη φάση «σήκωσε το γάντι», σημειώνοντας πως «όταν ζοχαδιάζεις τον Μπογδάνο κάτι έχεις κάνει καλά».

Μια μέρα μετά, ο Μπογδάνος έχει «κερδίσει», ο Πάρις Ρούπος έχει απολυθεί και πλέον μια άλλη μερίδα χρηστών των social media καλεί και πάλι σε μποϊκοτάζ της Pizza Fan.