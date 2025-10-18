Η αποχώρησή του σημαίνει ότι η ομάδα αναζητά τώρα τον τρίτο προπονητή της σεζόν.

Ο Άντζελ Ποστέκογλου απολύθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το Σάββατο μετά την ήττα της ομάδας του με 3-0 από την Τσέλσι, μόλις 39 ημέρες αφότου διορίστηκε προπονητής στο City Ground, απόλυση - εξπρές στην ιστορία της Premier League.

Όπως αναφέρει το CNN, ο πρώην προπονητής της Τότεναμ και της Σέλτικ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στη Νότιγχαμ, με δύο ισοπαλίες και έξι ήττες.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άντζελ Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής με άμεση ισχύ», αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου, η οποία δημοσιεύθηκε λιγότερο από 20 λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα.

Η απόλυση του Αυστραλού είναι η ταχύτερη της Premier League, σύμφωνα με την Opta, μία ημέρα πιο γρήγορη από αυτή του Λες Ριντ, ο οποίος έφυγε από την Τσάρλτον Αθλέτικ την παραμονή των Χριστουγέννων το 2006 μετά από 40 ημέρες με τους Άντικς.

Ο Σαμ Άλαρνταϊς, ο οποίος αποχώρησε από τη Λιντς Γιουνάιτεντ με κοινή συναίνεση στο τέλος της σεζόν 2022/23 μετά από 30 ημέρες στο τιμόνι, είναι ο μόνος μόνιμος προπονητής στην ιστορία του πρωταθλήματος που είχε μικρότερη θητεία, σύμφωνα με την Opta.

Ο Ποστέκογλου εντάχθηκε στη Φόρεστ μετά την αποχώρηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος προπονούσε την ομάδα για σχεδόν δύο χρόνια και οδήγησε την ομάδα στην έβδομη θέση τη σεζόν 2024/25, την υψηλότερη επίδοση στο πρωτάθλημα εδώ και 30 χρόνια.

Ο Πορτογάλος προπονητής, αγαπημένος των οπαδών στη Νότιγχαμ, απολύθηκε μόλις τρεις αγώνες μετά την έναρξη της σεζόν, λίγο αφότου δήλωσε στο BBC ότι η σχέση του με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ευάγγελο Μαρινάκη, «είχε αλλάξει».