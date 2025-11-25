Στο ματς της Έβερτον κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι αψιμαχίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάθε άλλο παρά ασυνήθιστο φαινόμενο είναι στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και τα νεύρα μεταξύ συμπαικτών. Σπάνια όμως ποδοσφαιριστής παίρνει κόκκινη κάρτα γιατί επιτέθηκε σε κάποιον που φορά την ίδια φανέλα. Το «κατάφερε» ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον.

Στο ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από κάποια φάση ο Γκέιγ λογομάχησε με τον Μάικλ Κιν και κάποια στιγμή φάνηκε να τον χαστουκίζει. Μάλιστα, χρειάστηκε να μπει στη μέση ο τερματοφύλακας της Έβερτον, Τζόρνταν Πίκφορντ, για να τους χωρίσει. Ο διαιτητής αμέσως έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Γκέιγ και ο Σενεγαλέζος πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

{https://x.com/xKGx__/status/1993052018903281826}

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ματς της Premier League. Ο τελευταίος που είχε αποβληθεί επειδή χτύπησε συμπαίκτη του ήταν ο Ρικάρντο Φούλερ της Στόουκ Σίτι, που είχε χαστουκίσει τον αρχηγό της ομάδας, Άντι Γκρίφιν, σε ματς κόντρα στη Γουέστ Χαμ, τον Δεκέμβριο του 2008, σύμφωνα με το Athletic των NYT.