Η Λίβερπουλ σπάει ρεκόρ με τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ

Διπλό ρεκόρ από τη Λίβερπουλ στις μεταγραφές.

Έκλεισε το deal για τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, μια συμφωνία ύψους 125 εκατομμυρίων λιρών, που αποτελεί βρετανικό ρεκόρ.

Η μεταγραφή του 25χρονου επιθετικού από τη Νιούκαστλ αναμένεται να κοστίσει συνολικά 130 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με το BBC. Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής- που πέρυσι πέτυχε 23 γκολ με τη Νιούκαστλ- θα περάσει σήμερα, Δευτέρα, από ιατρικές εξετάσεις προτού υπογράψει εξαετές συμβόλαιο.

Τον Αύγουστο απορρίφθηκε η αρχική προσφορά της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ, ύψους 110 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ο επίλογος αυτού του «θρίλερ» διαδραματίζεται την τελευταία ημέρα των μεταγραφών.

Ήδη η Λίβερπουλ είχε σπάσει το ρεκόρ του συλλόγου για μεταγραφή παίκτη αυτό το καλοκαίρι, για την απόκτηση του Γερμανού Φλόριαν Βιρτς, που κόστισε συνολικά 116 εκατομμύρια λίρες.

Συνολικά, αυτό το καλοκαίρι η Λίβερπουλ διέθεσε 416,2 εκατομμύρια λίρες για μεταγραφές, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της Premier League, ξεπερνώντας τα 401,2 εκατ. που έδωσε η Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023.