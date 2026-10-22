Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου τελείται παραμονές της γιορτής ήτοι για φέτος το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Το τελευταίο της χρονιάς και για πολλούς άτυπο Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου πλησιάζει, με την Εκκλησία και τους πιστούς να προετοιμάζονται για μία ημέρα προσευχής και μνήμης των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Τα Ψυχοσάββατα έχουν ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο, καθώς αποτελούν ευκαιρία για τους πιστούς να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων και να τιμήσουν τη μνήμη αγαπημένων τους προσώπων.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, τα δύο καθιερωμένα Ψυχοσάββατα κάθε έτους τελούνται πριν από την Κυριακή της Απόκρεω και πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, έχει καθιερωθεί άτυπα και ένα τρίτο Ψυχοσάββατο, το οποίο συνδέεται με την εορτή του Αγίου Δημητρίου.

Το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου τιμάται φέτος το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, παραμονές της εορτής που τιμάται στις 26 Οκτωβρίου. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των κεκοιμημένων και αποτελεί αφορμή για προσευχή, μνημόνευση ονομάτων και διατήρηση εθίμων που περνούν από γενιά σε γενιά.

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Τι συμβολίζει το Ψυχοσάββατο

Το Ψυχοσάββατο είναι αφιερωμένο στην προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών όσων έχουν φύγει από τη ζωή. Μέσα από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και τη μνημόνευση των ονομάτων, οι πιστοί εκφράζουν την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τους κεκοιμημένους. Στην ορθόδοξη παράδοση, η προσευχή για τους νεκρούς συνδέεται με την πίστη στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και σε ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή χωρίς συγγενείς ή οικείους να τους μνημονεύουν, καθώς και σε όσους πέθαναν μακριά από την πατρίδα τους ή κάτω από δύσκολες συνθήκες.Μέσα σε αυτό το πνευματικό πλαίσιο, οι πιστοί προσεύχονται για όλους τους κεκοιμημένους, ζητώντας το έλεος του Θεού και την ανάπαυση των ψυχών τους.

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Kόλλυβα: Το τελετουργικό για το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου

Τα κόλλυβα τα πηγαίνουμε στην Εκκλησία το πρωί του Σαββάτου, πριν από τη Θεία Λειτουργία, ώστε να διαβαστούν από τον ιερέα κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου. Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα οι πιστοί να τα πάνε και από το απόγευμα της Παρασκευής (23/10), στον Εσπερινό. Ήδη οι ενορίες κάθε περιοχής έχουν αναρτήσει την ακριβή ώρα τέλεσης της Θείας Λειτουργίας για το Ψυχοσάββατο. Τα κόλλυβα συμβολίζουν την Ανάσταση και την αιώνια ζωή, όπως ο σπόρος του σιταριού που «πεθαίνει» στη γη για να δώσει νέο καρπό. Όπως τονίζει η Εκκλησία τα Ψυχοσάββατα είναι μέρες προσευχής και πνευματικής πνευματικής σύνδεσης με τους αγαπημένους μας που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

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Ψυχοσάββατο Αγίου Δημητρίου: Τι συμβολίζουν τα υλικά που χρησιμοποιούμε στα κόλλυβα

Τα κόλλυβα αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του Ψυχοσάββατου, καθώς συνδέονται με την προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων και τη διατήρηση της μνήμης τους. Σύμφωνα με την παράδοση, παρασκευάζονται με εννέα υλικά, όσα και τα τάγματα των αγγέλων, και μοιράζονται στην εκκλησία μαζί με τα πρόσφορα ή αφήνονται πάνω στους τάφους για τους φτωχούς και τους περαστικούς. Πέρα από την πράξη μνήμης, το μοίρασμα των κολλύβων εκφράζει την αγάπη και την πεποίθηση ότι κανένας νεκρός δεν πρέπει να μένει αμνημόνευτος. Το μοίρασμά τους γίνεται παράλληλα μια πράξη προσφοράς προς τους συνανθρώπους, υπενθυμίζοντας ότι η μνήμη, η προσευχή και η αγάπη παραμένουν ζωντανές. Κάθε συστατικό έχει τον δικό του συμβολισμό.

Τι συμβολίζουν τα υλικά στα κόλλυβα

Σιτάρι: Συμβολίζει τη γη και τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Ζάχαρη: Συμβολίζει τη γλυκύτητα του Παραδείσου.

Ρόδι: Συμβολίζει τα ελέη του Παραδείσου.

Σταφίδες: Παραπέμπουν στον Χριστό, ο οποίος στην αγιογραφία απεικονίζεται συχνά ως Άμπελος.

Μαϊντανός: Συμβολίζει την ανάπαυση σε τόπο χλοερό.

Σουσάμι: Συμβολίζει το χώμα.

Κανέλα: Συμβολίζει την ευωδία.

Αμύγδαλα, φουντούκια ή καρύδια: Συμβολίζουν τη συνέχεια της ζωής.

Κουφετάκια: Συμβολίζουν τα οστά, που παραμένουν αναλλοίωτα όταν το σώμα φθείρεται.

Τι κάνουμε το σιτάρι που περισσεύει από το Ψυχοσάββατο

Κύκλοι της Εκκλησίας τονίζουν ότι τα κόλλυβα και το σιτάρι είναι ευλογημένα, καθώς έχουν διαβαστεί κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Για τον λόγο δεν πρέπει να πεταχθούν αν περισσέψουν. Οι ιερείς συμβουλεύουν τους πιστούς να περισσέψει σιτάρι να το τοποθετήσουν στο χώμα, είτε στην αυλή είτε σε γλάστρα. Με αυτόν τον τρόπο, το σιτάρι επιστρέφει στη γη, από όπου προήλθε, διατηρώντας τον συμβολισμό του κύκλου της ζωής και της Ανάστασης.