Πότε «πέφτει» το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου και ποιους μνημονεύουμε.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα τελεστεί το Ψυχοσάββατο πριν από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, με την Εκκλησία να καλεί τους πιστούς σε προσευχή και μνημόνευση των κεκοιμημένων. Όπως κάθε φορά έτσι και στο προσεχές Ψυχοσάββατο η Εκκλησία στρέφει την προσευχή της προς όλους τους κεκοιμημένους και ιδιαίτερα προς εκείνους που δεν έχουν πλέον κάποιον να τους θυμάται και να προσεύχεται για αυτούς.

Η προσευχή αφορά όλους τους κεκοιμημένους και ιδιαίτερα εκείνους που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να υπάρχει κάποιος να τελέσει γι' αυτούς Μνημόσυνο ή να προσευχηθεί για την ανάπαυση της ψυχής τους. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρεται σε όσους πέθαναν πρόωρα ή άδικα, σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους, σε ασθένειες, σε φυσικές καταστροφές, στη θάλασσα ή σε ξένη γη. Μνημονεύονται επίσης άνθρωποι φτωχοί και άποροι, οι οποίοι δεν είχαν συγγενείς ή άλλους ανθρώπους για να φροντίσουν για την τέλεση των καθιερωμένων Ακολουθιών. Η μνημόνευση των κεκοιμημένων το Ψυχοσάββατο αποτελεί έκφραση αγάπης και προσευχής αποτελώντας υπενθύμιση για την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών και την προσδοκία της αιώνιας ζωής.

Το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου 2026: Τι ισχύει για τα κόλλυβα

Η μνήμη του Αγίου Δημητρίου τιμάται στις 26 Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Δευτέρα. Το Ψυχοσάββατο τελείται πάντα το Σάββατο που προηγείται της εορτής οπότε οι πιστοί καλούνται να τιμήσουν τη μνήμη των αγαπημένων και προσφιλών τους κεκοιμημένων το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς για τη Θεία Λειτουργία και τη μνημόνευση των ονομάτων των κεκοιμημένων και προσφέρουν κόλλυβα για να ευλογηθούν. Η Εκκλησία προσεύχεται για όλους τους κεκοιμημένους «επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου».

Το Ψυχοσάββατο είναι αφιερωμένο στην προσευχή υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων. Στους ναούς τελούνται οι προβλεπόμενες ακολουθίες και γίνεται η μνημόνευση των ονομάτων όσων έχουν φύγει από τη ζωή. Οι πιστοί μπορούν να παραδώσουν στην ενορία τους τα ονόματα των κεκοιμημένων συγγενών και προσφιλών προσώπων τους, ώστε να μνημονευθούν κατά την Ακολουθία. Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα όπου υπάρχει ισχυρή παράδοση επίσκεψης στα κοιμητήρια, τελούνται επίσης τρισάγια στους τάφους των κεκοιμημένων. Η ακριβής ώρα των ακολουθιών και των τρισαγίων καθορίζεται από κάθε ενορία και γι' αυτό οι πιστοί θα πρέπει να ενημερώνονται από τον ενοριακό τους ναό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d9wpggs2ugyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πότε προσφέρουμε τα κόλλυβα

Τα κόλλυβα αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του Ψυχοσάββατου. Παρασκευάζονται κυρίως από βρασμένο σιτάρι και προσφέρονται στον ναό, όπου ευλογούνται από τον ιερέα. Ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε ενορίας, μπορούν να προσφερθούν από τον Εσπερινό της προηγούμενης ημέρας ή κατά τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου. Το σιτάρι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό στη χριστιανική παράδοση. Ο σπόρος που πέφτει στη γη και στη συνέχεια βλασταίνει παραπέμπει στην προσδοκία της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής.