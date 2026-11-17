Συγκινεί το τελευταίο αντίο του πατέρα στον γιο του.

Ανείπωτη είναι η θλίψη για την οικογένεια του 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό, στην Κρήτη. Λίγες ώρες πριν από την κηδεία του παιδιού, ο πατέρας του το αποχαιρετά με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον πόνο για την απώλεια του γιου του.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, ενώ η είδηση του θανάτου του μικρού αγοριού έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Το συγκλονιστικό μήνυμα του πατέρα

Με λόγια γεμάτα αγάπη και οδύνη, ο πατέρας του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου αποχαιρετά τον γιο του, ανακαλώντας τις καθημερινές στιγμές που πλέον θα αποτελούν πολύτιμες αναμνήσεις.

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου», γράφει στην ανάρτησή του, για να περιγράψει στη συνέχεια το κενό που αφήνει πίσω του το παιδί.

«Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά!», αναφέρει χαρακτηριστικά, με τα λόγια του να αποτυπώνουν την απουσία που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένεια.

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Ο πατέρας ολοκληρώνει τον αποχαιρετισμό του με μια υπόσχεση που συγκινεί: «Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».

Την Τρίτη η κηδεία του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου

Το τελευταίο αντίο στον 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελο θα πουν συγγενείς και φίλοι την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Το παιδί έχασε τη ζωή του την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, έπειτα από ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας, όταν κατάπιε βενζίνη.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το μικρό αγόρι δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη απώλεια, ενώ η συγκλονιστική ανάρτηση του πατέρα αποτυπώνει το μέγεθος της οδύνης για ένα παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.