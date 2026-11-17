«Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν μπορούν να ξοδεύουν σχολικές ώρες για να λένε για τους μύθους του Πολυτεχνείου. Δεν αφορά κανέναν κάτι που έγινε πριν από 53 χρόνια», είπε η Φωτεινή Λατινοπούλου.

Τη διαφωνία της με τους εορτασμούς για την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, τον Νοέμβρη του 1973, εξέφρασε με τον συνήθη προκλητικό της τρόπο η Φωτεινή Λατινοπούλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία γιορτή του Πολυτεχνείου και τίποτα για να γιορτάσουν τα παιδιά στα σχολεία, κάνοντας λόγο για συντήρηση μύθων και προπαγάνδας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η γενιά του Πολυτεχνείου οφείλει μια τεράστια συγγνώμη στις επόμενες γενιές για τη διαφθορά και το πελατειακό κράτος, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως κανονική ημέρα μαθημάτων και όχι εθνική επέτειο.

«Δεν υπάρχει καμία γιορτή του Πολυτεχνείου και τίποτα για να γιορτάσουν τα παιδιά μας μέσα στις σχολικές αίθουσες» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και συνέχισε: «Υπάρχουν κάποιοι μύθοι και μια προπαγάνδα. Οι νεκροί ήταν σε δρόμους, εκτός. Το θέμα είναι ότι εδώ και χρόνια συντηρείται μια προπαγάνδα γεμάτη μύθους για να γίνεται πλύση εγκεφάλου κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν μπορούν να ξοδεύουν σχολικές ώρες για να λένε για τους μύθους του Πολυτεχνείου. Δεν αφορά κανέναν κάτι που έγινε πριν από 53 χρόνια. Δεν θα συγκρίνουμε ένα κίνημα φοιτητών με τους αγώνες των προγόνων μας».

Η ίδια, στη συνέχεια ανέφερε ότι «η γενιά του Πολυτεχνείου οφείλει μια τεράστια συγγνώμη στη δική μου τη γενιά και τις επόμενες γιατί νομιμοποίησαν τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι, κατέστρεψαν το μέλλον μας, έδωσαν το παράδειγμα του πώς να τα μασάμε και να τα τρώμε, είναι η γενιά της μίζας και της διαφθοράς και πάνε να το ξεπλύνουν με δήθεν γιορτές».

«Μας έχετε πιπιλίσει τα μάτια και τα αφτιά, τελείωσε πια. Φτάσαμε στο ταμείο και χρεώνουμε αυτή τη γενιά» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

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Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, είπε ότι «στη ΝΔ ο ένας παίζει τον κακό αστυνομικό, ο άλλος τον καλό. Άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «η γιορτή του Πολυτεχνείου δεν λέει τίποτα σε κανέναν πέραν από κάποιους βαρεμένους. Αυτοί που τους δίνουν κάνα στειλιάρι και καμία σημαία και ρίχνουν μολότοφ».

Ερωτηθείσα ποιους αποκαλεί βαρεμένους απάντησε: «Όσους πάνε στην πορεία. Εγώ δεν έχω δει καμία οικογένεια να πηγαίνει στο Πολυτεχνείο».

Κατά την ίδια, μάλιστα, «η αυριανή (σ.σ. σημερινή) ημέρα είναι Τρίτη, δεν είναι καμία γιορτή και καμία εθνική επέτειος. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να κάνουν το μάθημά τους».

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