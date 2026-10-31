Οι αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και διερεύνησης της υπόθεσης.

Νέα διάσταση λαμβάνει η ένταση που επικρατεί στην Πολωνία, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε να φέρει όπλα και ναρκωτικές ουσίες έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με την πολωνική αστυνομία, ο άνδρας φορούσε κουκούλα τύπου full face και είχε ενσωματωθεί στο πλήθος των διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί που επιτηρούσαν την περιοχή προχώρησαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι, αεροβόλο όπλο, καθώς και διακριτικό με την ένδειξη «security», το οποίο έμοιαζε με αστυνομικό σήμα.

Κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν και ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Πολιτική κρίση με φόντο το Συνταγματικό Δικαστήριο

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και θεσμικής αντιπαράθεσης στην Πολωνία, με επίκεντρο τη λειτουργία και τη διοίκηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά την ανακοίνωση της αναστολής των καθηκόντων του προέδρου του Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι, καθώς και του αντιπροέδρου του, Μπαρτολομέι Σοχάνσκι, για διάστημα ενός μήνα. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από στελέχη της αντιπολίτευσης και υποστηρικτές του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω, όταν σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με ορισμένους συγκεντρωμένους να επιχειρούν να παραβιάσουν τον προστατευτικό φράχτη και να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για τα συγκεκριμένα επεισόδια.

Επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα ο πρόεδρος

Οι εξελίξεις ήταν τέτοιες που ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, αποφάσισε να διακόψει το ταξίδι του στη Σενεγάλη και να επιστρέψει εσπευσμένα στη Βαρσοβία, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την κατάσταση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για σοβαρή απειλή κατά της συνταγματικής τάξης της χώρας, ενώ ζήτησε την πραγματοποίηση έκτακτων πολιτικών διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίστηκε τις κινήσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αποφασιστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης παραμένει έντονη, με το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της νομιμότητας των διοικητικών αλλαγών στο Συνταγματικό Δικαστήριο να βρίσκεται στο επίκεντρο.