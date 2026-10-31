Οι διαιτολόγοι τονίζουν ότι δεν χρειάζεται να αποφεύγουμε όλους τους μπουφέδες.

Οι μπουφέδες των ξενοδοχείων αποτελούν για πολλούς ταξιδιώτες μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές της διαμονής τους. Από το πρωινό μέχρι το δείπνο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες πιάτα.

Ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες μπορεί να αποκαλύπτουν ότι η ασφάλεια των τροφίμων δεν τηρείται όπως θα έπρεπε. Διαιτολόγοι επισημαίνουν πέντε προειδοποιητικά σημάδια που τους κάνουν να αποφεύγουν έναν μπουφέ, καθώς ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

1. Τα ζεστά φαγητά είναι χλιαρά

Η θερμοκρασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ασφαλή διατήρηση των τροφίμων.

Τα μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να διατηρούνται αρκετά ζεστά, ενώ τα τρόφιμα που χρειάζονται ψύξη πρέπει να παραμένουν κρύα.

Όταν τα φαγητά βρίσκονται για πολλή ώρα σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αυγά, κρέατα, γαλακτοκομικά και παρασκευές που περιέχουν ευπαθή υλικά.

2. Προσθέτουν φρέσκο φαγητό πάνω στο παλιό

Μια πρακτική που προβληματίζει τους ειδικούς είναι η συνεχής αναπλήρωση των δίσκων χωρίς προηγουμένως να απομακρύνονται τα υπολείμματα.

Όταν το καινούργιο φαγητό τοποθετείται πάνω σε εκείνο που έχει παραμείνει εκτεθειμένο για αρκετή ώρα, δυσκολεύει ο έλεγχος της ασφαλούς διατήρησής του.

Η σωστή πρακτική είναι η αντικατάσταση του σκεύους με καθαρό και η τοποθέτηση νέας ποσότητας φαγητού.

3. Βρώμικα σκεύη και επιφάνειες

Λαβίδες με υπολείμματα τροφών, λερωμένοι πάγκοι και πιάτα που δεν έχουν καθαριστεί σωστά αποτελούν προειδοποιητικές ενδείξεις.

Η ανεπαρκής καθαριότητα μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά μικροοργανισμών από τη μία επιφάνεια στην άλλη.

Επιπλέον, κάθε φαγητό πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό σκεύος σερβιρίσματος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης και μεταφοράς αλλεργιογόνων.

4. Το προσωπικό δεν αλλάζει γάντια

Η χρήση γαντιών δεν εξασφαλίζει από μόνη της την υγιεινή.

Εάν ένας εργαζόμενος αγγίζει χρήματα, κινητά τηλέφωνα ή απορρίμματα και στη συνέχεια χειρίζεται τρόφιμα με τα ίδια γάντια, υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το σωστό πλύσιμο των χεριών και η αλλαγή γαντιών όταν απαιτείται είναι απαραίτητα.

5. Κανείς δεν επιβλέπει τον μπουφέ

Ένας μπουφές χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, ιδιαίτερα όταν εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Πελάτες που αγγίζουν τρόφιμα με τα χέρια, χρησιμοποιούν λάθος λαβίδες ή επιστρέφουν φαγητό στους δίσκους μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

Η παρουσία προσωπικού βοηθά στη διατήρηση της καθαριότητας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Πηγή foodnetwork.co.uk