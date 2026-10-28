Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την καθημερινή κουζίνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα έλαια πρέπει να αποκλείονται.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα πιο υγιεινά μαγειρικά έλαια, σύμφωνα με διαιτολόγους, χάρη στα μονοακόρεστα λιπαρά και τις αντιοξειδωτικές ενώσεις του.

Ωστόσο, και άλλες επιλογές μπορούν να συμβάλουν σε μια ισορροπημένη διατροφή, ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέματος και τις διατροφικές ανάγκες κάθε ατόμου, όπως αναφέρει το foodandwine.

Ποια έλαια ξεχωρίζουν

1. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και πολυφαινόλες, συνδέεται με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία και τη μείωση της φλεγμονής. Είναι κατάλληλο για σαλάτες, σοτάρισμα, ψήσιμο και καθημερινό μαγείρεμα.

2. Λάδι αβοκάντο: Περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά και έχει υψηλό σημείο καπνού, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για ψήσιμο και μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, η έρευνα για τα οφέλη του στον άνθρωπο είναι λιγότερο εκτεταμένη.

3. Λάδι πίτουρου ρυζιού: Διαθέτει συνδυασμό μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών, καθώς και αντιοξειδωτικές ενώσεις. Αποτελεί επιλογή για τηγάνισμα και άλλες μεθόδους μαγειρέματος σε υψηλή θερμοκρασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Λάδι κανόλας: Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και παρέχει ωμέγα-3 λιπαρά φυτικής προέλευσης. Η ουδέτερη γεύση του το κάνει κατάλληλο για πολλές συνταγές.

5. Σησαμέλαιο: Περιέχει λιγνάνες και αντιοξειδωτικές ενώσεις. Το καβουρδισμένο σησαμέλαιο προσφέρει έντονο άρωμα και χρησιμοποιείται κυρίως για να ολοκληρώσει τη γεύση ενός πιάτου.

6. Ηλιέλαιο: Είναι πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ, ένα απαραίτητο πολυακόρεστο λιπαρό οξύ, και βιταμίνη Ε. Το ραφιναρισμένο ηλιέλαιο είναι κατάλληλο για μαγείρεμα, ενώ το μη ραφιναρισμένο προτιμάται για χρήσεις χαμηλότερης θερμοκρασίας.

7. Φυστικέλαιο: Περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά και βιταμίνη Ε, ενώ το σχετικά υψηλό σημείο καπνού του το καθιστά χρήσιμο για τηγάνισμα και σοτάρισμα. Απαιτείται προσοχή σε περίπτωση αλλεργίας στα φιστίκια.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή λαδιού

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διατροφική αξία ενός ελαίου δεν καθορίζεται μόνο από την ονομασία του ή από τους ισχυρισμούς που αναγράφονται στη συσκευασία. Σημασία έχουν η σύνθεση των λιπαρών, η ποσότητα που καταναλώνεται, η ποιότητα του προϊόντος και ο τρόπος χρήσης του.

Η αντικατάσταση μέρους των κορεσμένων λιπαρών, όπως το βούτυρο, με ακόρεστα λιπαρά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης και του καρδιαγγειακού κινδύνου. Παράλληλα, συνιστάται να αποφεύγεται η επανειλημμένη θέρμανση και επαναχρησιμοποίηση του λαδιού τηγανίσματος.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την καθημερινή κουζίνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα έλαια πρέπει να αποκλείονται. Η ισορροπημένη διατροφή, η σωστή ποσότητα και οι κατάλληλες πρακτικές μαγειρέματος έχουν μεγαλύτερη σημασία από την αναζήτηση ενός μοναδικού «τέλειου» λαδιού.