Η μεσογειακή διατροφή δεν αφορά μόνο τις τροφές που επιλέγουμε, αλλά και τον τρόπο που τρώμε.

Η μεσογειακή διατροφή συγκαταλέγεται στα πιο μελετημένα διατροφικά πρότυπα, καθώς έχει συνδεθεί με σημαντικά οφέλη για την υγεία και μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρά τη δημοτικότητά της, όμως, υπάρχει μια πτυχή της που συχνά παραβλέπεται: δεν έχει σημασία μόνο τι βάζουμε στο πιάτο μας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε το φαγητό μας.

Όπως εξηγεί διαιτολόγος με ειδίκευση στη διατροφή, αρκετοί άνθρωποι υιοθετούν με ενθουσιασμό τις βασικές αρχές της μεσογειακής διατροφής, αγοράζοντας ελαιόλαδο, όσπρια, ψάρια, δημητριακά ολικής άλεσης και φρέσκα λαχανικά. Παρ' όλα αυτά, συχνά καταναλώνουν τα γεύματά τους βιαστικά, όρθιοι στην κουζίνα ή μπροστά σε μια οθόνη.

Αυτή η συνήθεια μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, ωστόσο απομακρύνεται από τη συνολική φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, η οποία περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε και απολαμβάνουμε τα γεύματά μας.

Δεν αρκεί να επιλέγουμε τις σωστές τροφές

Όταν γίνεται λόγος για τη μεσογειακή διατροφή, οι περισσότεροι σκέφτονται φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, ψάρια, προϊόντα ολικής άλεσης και ελαιόλαδο. Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός του κόκκινου κρέατος και των γλυκών.

Οι συγκεκριμένες επιλογές αποτελούν πράγματι τη βάση ενός ισορροπημένου διατροφικού προτύπου, το οποίο έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται σε έναν κατάλογο τροφίμων.

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Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει επίσης συνήθειες όπως τα γεύματα σε σταθερές ώρες, η κατανάλωση φαγητού με ηρεμία και η συντροφικότητα γύρω από το τραπέζι. Για τον λόγο αυτό, συχνά περιγράφεται ως τρόπος ζωής και όχι απλώς ως ένα διατροφικό πρόγραμμα.

Η πολιτισμική διάσταση της συγκεκριμένης διατροφικής παράδοσης αναγνωρίζεται και από την UNESCO, η οποία έχει εντάξει τη μεσογειακή διατροφή στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση έχουν η προετοιμασία του φαγητού, οι παραδόσεις και η συνήθεια των ανθρώπων να συγκεντρώνονται γύρω από ένα κοινό τραπέζι.

Γιατί έχει σημασία ο τρόπος που τρώμε

Το περιβάλλον στο οποίο καταναλώνουμε το φαγητό μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας συνήθειες περισσότερο απ' όσο αντιλαμβανόμαστε. Όταν τρώμε βιαστικά ή χωρίς να δίνουμε προσοχή στο γεύμα μας, ενδέχεται να δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια της πείνας και του κορεσμού.

Αντίθετα, η πιο αργή και συνειδητή κατανάλωση του φαγητού μάς δίνει την ευκαιρία να αντιληφθούμε καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού μας και να απολαύσουμε περισσότερο τις γεύσεις.

Παράλληλα, η συνήθεια να τρώμε μαζί με άλλους μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων και πιο σταθερά γεύματα. Έρευνες για τα κοινά γεύματα δείχνουν ότι η κοινωνική διάσταση του φαγητού συνδέεται με καλύτερες διατροφικές συνήθειες, ενώ η συστηματική κατανάλωση γευμάτων χωρίς παρέα έχει συσχετιστεί, σε ορισμένες μελέτες, με συχνότερη παράλειψη γευμάτων και μικρότερη ποικιλία στη διατροφή.

Επιπλέον, η συζήτηση και η επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα ικανοποίησης από το γεύμα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μια διατροφική συνήθεια που μας ευχαριστεί είναι πιθανότερο να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου.

Ο ρόλος των κινητών και των οθονών

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου, του υπολογιστή ή της τηλεόρασης την ώρα του φαγητού αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα που αξίζει να προσέξουμε.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, όσοι περνούν περισσότερο χρόνο τρώγοντας μπροστά σε οθόνες εμφανίζουν μικρότερη τάση να ακολουθούν τη λεγόμενη διαισθητική διατροφή, δηλαδή να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στα σήματα πείνας και κορεσμού του οργανισμού τους.

Η ίδια μελέτη συνέδεσε αυτή τη συνήθεια με ορισμένες μη υγιείς διατροφικές συμπεριφορές, ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο χρήσης οθονών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το να απομακρύνουμε, επομένως, το κινητό από το τραπέζι μπορεί να μας βοηθήσει να συγκεντρωθούμε περισσότερο στο γεύμα και να αντιληφθούμε καλύτερα πότε έχουμε χορτάσει.

Πέντε απλές αλλαγές για να αξιοποιήσετε τη μεσογειακή διατροφή

Η υιοθέτηση αυτών των συνηθειών δεν απαιτεί ακριβότερα τρόφιμα ή αυστηρό πρόγραμμα. Μερικές μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν τα γεύματα πιο ευχάριστα και να μας φέρουν πιο κοντά στη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής.

Καθίστε στο τραπέζι τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Αφιερώστε χρόνο σε ένα κανονικό γεύμα, χωρίς να κοιτάζετε το κινητό ή να παρακολουθείτε τηλεόραση.

Μην τρώτε βιαστικά. Προσπαθήστε να αφιερώσετε περίπου 20 λεπτά στο γεύμα σας, μασώντας πιο αργά και δίνοντας προσοχή στη γεύση και την υφή των τροφών.

Μοιραστείτε το φαγητό με άλλους. Ένα γεύμα με φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική επαφή και να κάνει το φαγητό πιο ευχάριστο.

Προγραμματίστε χρόνο για τα γεύματά σας. Ακόμη και σε μια απαιτητική ημέρα, η πρόβλεψη ενός μικρού διαλείμματος μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την κατανάλωση φαγητού στο πόδι.

Δώστε προτεραιότητα στις κοινωνικές προσκλήσεις. Ένα πρωινό ή ένα δείπνο με αγαπημένα πρόσωπα δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για επικοινωνία, αλλά και ένας τρόπος να εντάξετε τη συντροφικότητα στην καθημερινή σας διατροφή.

Η μεσογειακή διατροφή είναι κάτι περισσότερο από ένα πιάτο

Το ελαιόλαδο, τα φρέσκα λαχανικά, τα όσπρια και τα ψάρια αποτελούν πολύτιμα στοιχεία μιας διατροφής που υποστηρίζει την υγεία. Ωστόσο, η ουσία της μεσογειακής διατροφής δεν βρίσκεται αποκλειστικά στις τροφές που επιλέγουμε.

Η απόλαυση του φαγητού, ο χρόνος που αφιερώνουμε σε αυτό και η συνήθεια να μοιραζόμαστε τα γεύματά μας αποτελούν εξίσου σημαντικές πτυχές αυτής της διατροφικής παράδοσης.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι μόνο να τρώμε σωστά, αλλά να δίνουμε στο φαγητό τον χρόνο και την προσοχή που του αξίζουν.