Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Τήνου.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης 27/10 στην παραλιακή οδό της Τήνου, όταν ένα όχημα που οδηγούσε ένας 17χρονος παρέσυρε ένα 5χρονο παιδί μπροστά από παιδική χαρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες της Τρίτης 27 Οκτωβρίου η Λιμενική Αρχή της Τήνου ενημερώθηκε για τροχαίο στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, πάνω στην παραλιακή οδό και μπροστά από την παιδική χαρά.

Ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 17χρονο, παρέσυρε έναν 5χρονο που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Το παιδί έπεσε και τραυματίστηκε.

Ο μικρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Τήνου.