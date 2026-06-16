Έκτακτα μέτρα σε Αλόννησο, Τήνο και Μεγανήσι λόγω της λειψυδρίας.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες τίθενται η Αλόννησος και η Τήνος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν τα δύο νησιά.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ η κήρυξη των δύο περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έγινε μετά από θετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθώς και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σημειώνεται πως, με την ίδια υπουργική απόφαση, παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι Λευκάδας, το οποίο συνεχίζει να δοκιμάζεται από την έλλειψη νερού.