Κατά την επίσκεψη του νωρίτερα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο Υ.Υ. αποδοκιμάστηκε έντονα από πλήθος κόσμου

Με τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων πολιτών του Νομού Χανίων στο συλλαλητήριο της Παρασκευής και την παρουσία του επικεφαλής Τομεάρχη Υγείας & Διαφάνειας Παύλο Πολάκη, έκλεισε μια εβδομάδα μάχης για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας και του Νοσοκομείου Χανίων ειδικότερα, για το οποίο ισχύει όσο ποτέ άλλοτε το «κάθε πέρσι και καλύτερα». Τη συγκέντρωση στήριξαν Δήμοι, εργατικά σωματεία, τοπικοί φορείς και συλλογικότητες.

Κατά την επίσκεψη του νωρίτερα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο Υ.Υ. αποδοκιμάστηκε έντονα από πλήθος κόσμου, όπως το ίδιο έγινε και στο Κ.Υ. Βάμου όπου εγκαινίασε γυψοσανίδες και κουφώματα. Μεγαλειώδης ήταν, όμως, και η υποδοχή του Υ.Υ. στα Σφακιά, όπου εγκαινίασε δύο στέγαστρα πάρκινγκ και το βάψιμο του κτιρίου, καθώς παραβρέθηκαν ο Διευθυντής του Κ.Υ., οι δυο εφημερεύοντες (γιατρός και νοσηλεύτρια), καθώς και τέσσερις (4) κάτοικοι των Σφακίων. Όλη η υπόλοιπη κουστωδία ήρθε από αλλού.

Κατά τη συζήτηση που έγινε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων, παρουσία του Υ.Υ. Α. Γεωργιάδη, στελεχών και εργαζομένων του νοσοκομείου, εκπροσώπων τους, απλών πολιτών κ.α. ο Π. Πολάκης πραγματοποίησε παρέμβαση.

Ο βουλευτής Χανίων επιβεβαίωσε με τη σειρά του ότι σε κάποιους τομείς το Νοσοκομείο Χανίων προσφέρει υψηλής ποιότητας υγειονομικές υπηρεσίες στους ασθενείς, τονίζοντας ότι αυτό συμβαίνει γιατί την περίοδο 2015-2019, αναπτύχθηκαν σημαντικές υποδομές και εξειδικευμένες υπηρεσίες που αναβάθμισαν ουσιαστικά τη λειτουργία του (λειτουργία στεφανιογράφου, λιθοτριψίας στο ουρολογικό, ανάπτυξη του τμήματος πυρηνικής ιατρικής, του θωρακοχειρουργικού, της παιδοχειρουργικής κλινικής κ.α.).

Στη συνέχεια, ο Π. Πολάκης παρουσίασε συγκεκριμένα επίσημα στοιχεία από τη σελίδα του υπουργείου Εσωτερικών για την πορεία του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι το προσωπικό από 922 εργαζόμενους τον Δεκέμβριο του 2015, έφτασε τους 1.133 τον Ιούνιο του 2019, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 είχε περιοριστεί στους 1.095. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παραγωγή έργου: από 6.724 χειρουργεία το 2017, το νοσοκομείο έπεσε στα 5.510 το 2025, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και οι ασθενείς που εξυπηρετούνται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και στην εφημερία.

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Ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για την κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με προτεραιότητα σε κρίσιμα τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου, όπως η Παθολογική, οι Χειρουργικές Κλινικές, το Ακτινολογικό και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Επιπλέον, για την αλλαγή της πορείας του ΕΣΥ απαιτείται μια συνολική πολιτική απόφαση που φυσικά δεν είναι διατεθειμένη να πάρει η Ν.Δ., για ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών των υγειονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη διάθεση 1 δισ. ευρώ για τον διπλασιασμό των αμοιβών των νοσοκομειακών γιατρών με σημαντικές αυξήσεις και για το υπόλοιπο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν μπορεί να γίνεται με αποσπασματικά επιδόματα και προσωρινές λύσεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Δημάρχου για την ανάγκη μόνιμης αξιοποίησης πόρων από τον τουρισμό αντί για ευκαιριακές συμφωνίες με τον κλάδο, που θα κατευθυνθούν στη στήριξη των εργαζομένων που κρατούν όρθια τα νοσοκομεία, υπογραμμίζοντας ότι η υγειονομική κρίση δεν αφορά μόνο τα Χανιά αλλά ολόκληρη την Κρήτη και για αυτό απαιτεί συνολικές απαντήσεις.

Τέλος, ο βουλευτής έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τη διαχείριση και το κόστος υποστηρικτικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, συγκρίνοντας τα στοιχεία για την καθαριότητα: ενώ παλαιότερα απασχολούνταν 70 εργαζόμενοι με κόστος 1.150.000 ευρώ, σήμερα, όπως ανέφερε, το προσωπικό έχει περιοριστεί και το κόστος έχει αυξηθεί στα 1.500.000 ευρώ. Παράλληλα, κατήγγειλε την απουσία επαρκούς προσωπικού φύλαξης και ζήτησε απαντήσεις για την κατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής οξυγόνου, η οποία είχε εγκατασταθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, αξίζει να θυμίσουμε ότι η εβδομάδα αυτή που οι πολίτες του νομού έδωσαν μάχη για την υγειονομική αναβάθμιση του νομού, ξεκίνησε με τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Παύλου Πολάκη για το Νοσοκομείο Χανίων. Στην ερώτηση αυτή, ο υπουργός απάντησε μόνο με «θα». Χθες, υπό το βάρος της τεράστιας πίεσης του κόσμου προχώρησε σε κάποια άμεσα μέτρα (κήρυξη του νοσοκομείου σε Άγονο Α’) ενώ προχώρησε και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να είναι σίγουρος ότι παρακολουθούμε και περιμένουμε…

Η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Χανίων

{https://www.youtube.com/watch?v=jsS-10292-8}

Το video με τη δήλωση του Παύλου Πολάκη στο συλλαλητήριο για το Νοσοκομείο Χανίων

{https://www.youtube.com/watch?v=3m1wB0mrPyU}